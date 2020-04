Qatar Airways prosegue l’impegno in risposta alla situazione attuale

Qatar Airways continua a compiere passi decisi in risposta a COVID-19 (coronavirus). Le misure della compagnia aerea includono la modifica del suo programma di volo, la collaborazione con i governi per portare le persone a casa e l’introduzione di nuove politiche per garantire la salute e la sicurezza del personale e il mantenimento delle sue operazioni cargo fondamentali.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways continuiamo a lavorare per portare le persone a casa dalle loro famiglie, garantendo al contempo solide pratiche di salute e sicurezza per limitare la diffusione del coronavirus. Stiamo adeguando i nostri programmi di volo su base giornaliera e, dopo lo scoppio del virus, abbiamo intensificato le nostre già solide pratiche igieniche. In questi sforzi, non lavoriamo da soli – sono grato per il sostegno che abbiamo ricevuto dai governi e dagli enti locali e nazionali, con i quali stiamo lavorando in stretta collaborazione per superare questa pandemia”.

Qatar Airways continua a tenere sospesi temporaneamente i voli verso paesi gravemente colpiti a causa delle restrizioni all’ingresso attuate da molti governi per prevenire la diffusione del coronavirus. La compagnia aerea fermerà temporaneamente i voli per l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) dal 1° aprile 2020, verso l’aeroporto Barajas di Madrid (MAD) dal 4 aprile e l’aeroporto El Prat di Barcellona (BCN) dal 5 aprile, con l’intenzione di ripristinare i voli in linea con un ritorno alle condizioni normali.

Allo stesso tempo, Qatar Airways lavora instancabilmente per garantire che le persone bloccate all’estero possano volare a casa con i loro cari. La compagnia aerea sta lavorando con i governi di tutto il mondo per mantenere un solido programma di voli e organizzare voli charter ove necessario. La compagnia aerea ha ricevuto ringraziamenti da molti paesi, tra cui i governi di Germania, Regno Unito, Francia, Pakistan e Oman per i suoi sforzi per restituire i propri cittadini.

Qatar Airways ha implementato solide politiche per garantire la salute e la sicurezza dei suoi passeggeri e dipendenti.

L’Hamad International Airport (HIA) sta inoltre riducendo al minimo qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale. Come pilastro fondamentale dell’economia nazionale del Qatar, le porte di HIA rimangono aperte mentre continuano le operazioni per portare le persone a casa attraverso Doha e per garantire i trasporti attraverso il cargo.

Essendo una delle maggiori compagnie aeree cargo del mondo, Qatar Airways Cargo è in una posizione unica per offrire assistenza umanitaria ai paesi colpiti in tutto il mondo.

Qatar Airways Cargo ha inoltre aumentato le frequenze delle proprie operazioni cargo verso i Paesi Bassi operando un totale di 34 servizi di trasporto merci ogni settimana da e per il Paese, rispetto ai 9 fino ad oggi operati.

Sulla rotta è stata introdotta una capacità aggiuntiva basata sull’aumento della domanda di spedizione di merci da e verso il paese. I Boeing 777 e 747 Freighter operano verso Amsterdam (con 27 frequenze settimanali) e Maastricht (con 7 frequenze alla settimana).

Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo, ha dichiarato: “In questi tempi difficili e impegnativi, è importante sostenere il commercio globale e mantenere la fornitura di beni essenziali e di aiuti vitali in tutto il mondo. Sono grato alle autorità aeroportuali, al team di coordinamento degli slot e al governo olandese che ci hanno aiutato ad aumentare le frequenze. Siamo coinvolti tutti in questa situazione e siamo lieti di essere d’aiuto ai nostri clienti e ai paesi in tutto il mondo”.

Amsterdam è uno dei più grandi gateway in Europa per Qatar Airways Cargo. Con l’aggiunta di frequenze e una capacità aggiuntiva di oltre 5.000 tonnellate da e per i Paesi Bassi, la capacità totale è aumentata a oltre 7.500 tonnellate. Oltre a questi voli cargo completi, la compagnia aerea continua ad operare il volo passeggeri giornaliero verso Amsterdam, per garantire ai passeggeri bloccati all’estero di potersi ricongiungere con i propri cari.

Qatar Airways Cargo utilizza la sua flotta di aeromobili cargo come da programma e opera voli cargo belly verso destinazioni dove è possibile effettuarli.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)