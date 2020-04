Lufthansa Group estende il return flight schedule fino al 3 maggio

A causa delle continue restrizioni ai viaggi, Lufthansa oggi ha deciso di estendere il suo returnee flight schedule, che originariamente era previsto fino al 19 aprile, fino al 3 maggio. Ciò significa anche che tutti i voli rimanenti dell’original flight schedule tra il 25 aprile e il 3 maggio saranno cancellati. I voli che avrebbero dovuto operare fino al 24 aprile sono stati cancellati precedentemente. A partire da oggi, 2 aprile, le cancellazioni saranno attuate in successione e i passeggeri interessati saranno informati delle modifiche.

Lufthansa continuerà quindi a offrire un servizio di base urgentemente necessario. Sono previsti 18 voli settimanali a lungo raggio: tre volte a settimana ciascuno da Francoforte verso Newark e Chicago (Stati Uniti), Montreal (Canada), San Paolo (Brasile), Bangkok (Thailandia) e Tokyo (Giappone). I voli per Johannesburg (Sudafrica) hanno dovuto essere cancellati entro il 16 aprile a causa delle normative ufficiali. Inoltre, la compagnia aerea offre ancora circa 50 collegamenti giornalieri dai suoi hub di Francoforte e Monaco verso le città più importanti della Germania e dell’Europa.

Anche SWISS offrirà in futuro tre servizi settimanali di lungo raggio a settimana verso Newark (USA) da Zurigo e Ginevra, oltre a un orario a corto e medio raggio sostanzialmente ridotto incentrato su città europee selezionate.

Oltre ai servizi di linea regolari, le compagnie aeree di Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings ed Edelweiss) hanno operato più di 300 voli speciali dal 13 marzo, riportando circa 60.000 vacanzieri nei loro paesi di origine, Germania, Austria, Svizzera e Belgio. Circa 45 altri voli sono già in preparazione. I clienti sono tour operator, compagnie di crociere e governi.

Oltre ai normali voli cargo, Lufthansa Group ha già operato 22 voli speciali per trasporto di merci, anche con aiuti di soccorso a bordo. Altri 34 voli cargo speciali sono già in programma.

I passeggeri i cui voli sono stati cancellati o che non sono stati in grado di prendere il volo possono mantenere la prenotazione e per il momento non devono impegnarsi in una nuova data di volo. Il valore del biglietto rimane invariato e può essere convertito in un buono per una nuova prenotazione con una data di partenza fino al 30 aprile 2021 compreso. La conversione in un buono è possibile online tramite i siti Web delle compagnie aeree. I clienti che scelgono una nuova data di viaggio fino al 31 dicembre 2020 incluso riceveranno anche uno sconto di 50 Euro su ogni nuova prenotazione.

(Ufficio Stampa Lufthansa)