News Brevi – 02.04.2020

GLI EQUIPAGGI DI EASYJET SI OFFRONO VOLONTARI PER SUPPORTARE L’OSPEDALE DA CAMPO ExCeL – Gli equipaggi di easyJet si offrono volontari per supportare l’ospedale da campo ExCeL dell’NHS, il Servizio Sanitario Nazionale britannico, fornendo un contributo fondamentale per sostenere il personale sanitario, in prima linea per combattere la pandemia di Coronavirus nel Regno Unito. L’NHS si avvarrà dell’aiuto degli equipaggi con lo scopo di supportare il personale dei nuovi ospedali Nightingale. I volontari svolgeranno ruoli di supporto clinico, sotto la supervisione di infermieri e medici nei reparti degli ospedali Nightingale dell’NHS in tutto il paese. L’NHS ha confermato che sono attualmente in fase di costruzione strutture dedicate a Londra, Birmingham e Manchester, con altre in via di definizione. easyJet ha circa 4.000 membri dell’equipaggio nel Regno Unito, considerando tutte le 11 basi easyJet nel Paese. Tina Milton, Direttore dei servizi di bordo di easyJet, ha commentato: “Ad un certo punto della nostra vita, tutti abbiamo avuto bisogno del servizio sanitario nazionale e quindi siamo davvero orgogliosi che i nostri equipaggi possano offrire il proprio contributo in questo momento difficile. L’NHS è in prima linea nell’affrontare questa emergenza sanitaria. La formazione e le competenze dei nostri equipaggi potrebbero contribuire a fare la differenza, se messe a disposizione dei professionisti del settore medico”. La compagnia aerea ha lavorato con l’NHS per consentire sia ai suoi equipaggi sia alle persone della sede centrale di prestare volontariato durante questo periodo.

EMIRATES SKYWARDS ESTENDE LA FLESSIBILTIA’ PER I MEMBRI – Emirates Skywards, il programma di fidelizzazione di Emirates, sta supportando i suoi membri aggiungendo flessibilità. I soci Emirates Skywards Silver, Gold e Platinum con una tier review date precedente al 1° marzo 2021 manterranno il loro stato attuale con solo l’80% dei normali requisiti di viaggio. Ciò significa che i Silver members devono ora accumulare solo 20.000 tier miles, i Gold members 40.000 e i Platinum members 120.000 per mantenere il loro status. I membri Emirates Skywards Silver, Gold e Platinum, che non sono in grado di mantenere il livello esistente durante le status reviews che cadono tra marzo e settembre 2020, avranno il loro status automaticamente esteso fino al 31 dicembre 2020. I soci che hanno le Miglia Skywards presto in scadenza non devono preoccuparsi: il programma fedeltà ha esteso la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Le Miglia Skywards possono essere riscattate fino a 11 mesi in anticipo attraverso una vasta gamma di premi, inclusi biglietti aerei su Emirates e compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel ed esperienze. Ad esempio, ad aprile i membri possono utilizzare le loro Miglia Skywards per prenotare un biglietto aereo Emirates per viaggiare nel marzo 2021. Emirates Skywards conta oltre 27 milioni di membri.

IAG CANCELLA IL DIVIDENDO FINALE PROPOSTO PER IL 2019 – A seguito dell’impatto della situazione creata da COVID-19, il Board of Directors of International Consolidated Airlines Group (IAG) ha deciso di ritirare la proposta al prossimo Annual Shareholders Meeting di pagare un dividendo finale di 0,17 euro per azione e, invece, proporre la destinazione di tutto l’utile dell’esercizio 2019 (tranne l’importo già pagato come acconto sul dividendo) alla riserva volontaria. Allo stesso tempo, il Board ha deciso di ritardare la data di tale Annual Shareholders Meeting 2020, originariamente prevista per giugno, alla fine di settembre 2020.