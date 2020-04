IATA: le compagnie aeree bruceranno molte delle loro riserve di cassa

La International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato una nuova analisi che mostra che le compagnie aeree potrebbero bruciare $61 miliardi delle loro riserve di cassa durante il secondo trimestre che termina il 30 giugno 2020, registrando una perdita netta trimestrale di $39 miliardi.

Questa analisi si basa sulla valutazione d’impatto IATA rilasciata la scorsa settimana, in uno scenario in cui le restrizioni ai viaggi durano per tre mesi. In questo scenario, la domanda per l’intero anno diminuisce del 38% e le passenger revenues per l’intero anno diminuiscono di $252 miliardi rispetto al 2019. Il calo della domanda sarebbe più profondo nel secondo trimestre, con un calo del 71%.

Oltre ai costi inevitabili, le compagnie aeree si trovano ad affrontare il rimborso dei biglietti venduti ma inutilizzati a seguito di enormi cancellazioni derivanti dalle restrizioni imposte dal governo ai viaggi. La perdita di contanti sarà grave, IATA stima che le compagnie aeree potrebbero bruciare 61 miliardi dei loro saldi di cassa nel secondo trimestre.

“Le compagnie aeree non possono tagliare i costi abbastanza velocemente per stare al passo con l’impatto di questa crisi. Stiamo osservando una perdita netta devastante di $39 miliardi nel secondo trimestre. L’impatto sarà amplificato da una responsabilità di $35 miliardi per potenziali rimborsi di biglietti. Senza sollievo, la posizione finanziaria del settore potrebbe deteriorarsi di $61 miliardi nel secondo trimestre”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA Director General and CEO.

Numerosi governi stanno rispondendo positivamente alla necessità del settore di misure di soccorso. Tra i paesi che forniscono pacchetti specifici di aiuti finanziari o normativi all’industria vi sono la Colombia, gli Stati Uniti, Singapore, Australia, Cina, Nuova Zelanda e Norvegia. Più di recente, Canada, Colombia e Paesi Bassi hanno adottato norme restrittive per consentire alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri travel vouchers al posto dei rimborsi.

“Viaggi e turismo sono sostanzialmente chiusi in una situazione straordinaria e senza precedenti. Le compagnie aeree hanno bisogno di capitale circolante per sostenere le loro attività attraverso l’estrema volatilità. Canada, Colombia e Paesi Bassi stanno dando un forte impulso alla stabilità del settore consentendo alle compagnie aeree di offrire travel vouchers al posto dei rimborsi in contanti. Si tratta di un intervallo di tempo vitale in modo che il settore possa continuare a funzionare. A sua volta, ciò contribuirà a preservare la capacità del settore di consegnare le spedizioni cargo che sono vitali oggi e la connettività a lungo termine da cui viaggiatori ed economie dipenderanno nella fase di recupero”, ha affermato de Juniac.

Inoltre, IATA sottolinea che è essenziale garantire spedizioni di merci regolari. Sfortunatamente, le compagnie aeree hanno dovuto affrontare strozzature nell’ottenere le autorizzazioni appropriate per i voli cargo e i loro equipaggi, tra le restrizioni di quarantena. Il risultato è stato un ritardo delle spedizioni quando il tempo è essenziale per combattere l’epidemia COVID-19 e mantenere il funzionamento delle supply chain globali.

L’European Commission ha compreso le sfide del settore e fornito orientamenti pratici e completi per garantire che le autorizzazioni per operare siano concesse rapidamente e che gli equipaggi siano in grado di operare in modo efficiente con esenzioni dalle misure di quarantena. “Gli Stati membri dell’UE devono agire rapidamente per garantire che gli orientamenti vengano seguiti in modo tale che le merci aviotrasportate, comprese le spedizioni vitali di medicinali e attrezzature mediche, arrivino dove devono essere. Altri governi dovrebbero seguire l’esempio e attuare misure simili in modo da poter sbloccare i global air cargo networks da cui dipendiamo tutti”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

L’International Air Transport Association (IATA) ha inoltre ringraziato l’Unione Europea per aver accettato di sospendere le regole di utilizzo degli slot aeroportuali per l’intera stagione estiva.

“Accogliamo con favore la decisione di sospendere le regole di utilizzo degli slot fino alla fine di ottobre. E ringraziamo l’UE per aver intrapreso questa azione. La sospensione della regola consentirà alle compagnie aeree di pianificare i propri orari con la massima flessibilità durante questo periodo di grande incertezza. Offre alle compagnie aeree e agli aeroporti la certezza che le rotte e le reti in cui hanno investito saranno valide la prossima estate, proteggendo la connettività vitale e preparando la via per il recupero. Sappiamo che molti regolatori di tutto il mondo hanno sospeso la regola di utilizzo degli slot per questo periodo. Speriamo che questa decisione dell’UE incoraggi tutti i regolatori rimanenti che non lo hanno ancora fatto ad allinearsi con questa importante mossa. È fondamentale che tutte le compagnie aeree e gli aeroporti siano in grado di beneficiare ugualmente della riduzione”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA Regional Vice President, Europe.

“Questa è una sospensione puramente temporanea delle regole di utilizzo durante questa crisi, che l’aviazione non ha mai visto prima. L’industria aeronautica è unita nel suo desiderio di tornare alle regole di utilizzo degli slot esistenti non appena le condizioni del settore lo renderanno possibile. Ringraziamo tutti i regolatori globali per la loro comprensione e flessibilità su questo tema. Questo dà fiducia alle nostre compagnie aeree di restituire i loro slot in anticipo, sapendo che saranno trattate in modo equo. Esistono già molte operazioni cargo che sfruttano la capacità aggiuntiva creata dagli slot returns, fornendo così la necessaria capacità di trasporto durante questo periodo”, ha detto.

(Ufficio Stampa IATA)