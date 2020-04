Emirates annuncia i primi voli passeggeri dopo la sospensione

Emirates ha ricevuto le autorizzazioni per il trasporto di passeggeri su determinati voli. A partire da lunedì 6 aprile, vi saranno voli iniziali da Dubai a Londra Heathrow, Francoforte, Parigi, Bruxelles e Zurigo, con 4 voli settimanali verso Londra Heathrow e 3 voli settimanali verso le altre città.

Operando dal Dubai International Airport Terminal 2 fino a nuovo avviso, questi voli trasporteranno solo passeggeri in uscita dagli Emirati Arabi Uniti. Emirates trasporterà anche belly-hold cargo in entrambe le direzioni.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, ha dichiarato: “Questi servizi passeggeri iniziali, sebbene limitati ai viaggiatori che soddisfano i requisiti di ingresso stabiliti dai paesi di destinazione, saranno accolti dai nostri clienti che desiderano tornare a casa ai loro paesi e alle loro famiglie. Vorremmo ringraziare il governo degli Emirati Arabi Uniti e tutti i nostri partner per il loro supporto nell’assicurare il regolare funzionamento dei nostri voli. Mentre speriamo di riprendere al più presto tutte le operazioni, riconosciamo le sfide affrontate da molte città nell’affrontare l’epidemia COVID-19. La nostra rete può essere ripristinata solo allentando le restrizioni di viaggio e manteniamo stretti contatti con tutte le autorità per gli ultimi aggiornamenti. Lavoriamo a stretto contatto con le autorità per riprendere i nostri servizi, tenendo presente la sicurezza e il benessere dei nostri equipaggi e dei nostri clienti in ogni fase del viaggio. Esaminiamo continuamente la situazione e annunceremo eventuali servizi aggiuntivi non appena saranno disponibili”.

Emirates utilizzerà i suoi aeromobili Boeing 777-300ER su queste rotte, offrendo posti in classe Business ed Economy. I voli possono essere prenotati da passeggeri idonei su www.emirates.com. Restrizioni di viaggio sono in atto in queste destinazioni e i viaggiatori sono invitati a verificare i criteri di ingresso prima di volare.

Per motivi di salute e sicurezza, Emirates opererà un programma di servizio di volo modificato su questi voli. Non saranno disponibili riviste e altro materiale di lettura. Mentre cibo e bevande continueranno a essere offerti a bordo, l’imballaggio e la presentazione saranno modificati per ridurre i contatti durante il servizio pasti. I servizi Emirates Lounge e Chauffeur Drive saranno temporaneamente non disponibili durante questo periodo.

Tutti gli aeromobili Emirates saranno sottoposti a processi avanzati di pulizia e disinfezione a Dubai, dopo ogni viaggio.

(Ufficio Stampa Emirates)