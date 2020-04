Rolls-Royce: misure per rafforzare la solidità finanziaria

Warren East, Rolls-Royce CEO, ha dichiarato: “Ci troviamo in tempi senza precedenti, sia come azienda che come attore chiave nei mercati energetici vitali di tutto il mondo. La nostra priorità è fare tutto il possibile per salvaguardare la vita e il sostentamento della nostra gente e per fare la nostra parte nell’aiutare i nostri clienti, partner e comunità. Stiamo adottando misure significative per rafforzare la resilienza operativa e finanziaria della nostra attività. Vorrei ringraziare tutti i nostri 52.000 colleghi in tutto il mondo per il supporto, la dedizione e il duro lavoro in questo momento in cui vengono prese decisioni difficili”.

“Per aiutare a proteggere il nostro personale e ridurre al minimo le interruzioni operative, abbiamo implementato una serie di misure proattive, in linea con le linee guida locali e nazionali. Ciò include l’introduzione di pratiche di lavoro a distanza insieme a misure sul luogo di lavoro come il distanziamento sociale, procedure igieniche potenziate, sistemi di turni modificati nei nostri impianti di produzione. Dove necessario abbiamo temporaneamente chiuso alcune strutture a tutto il personale tranne quello essenziale al fine di sostenere le operazioni modificate per un periodo più lungo.

Rolls-Royce è uscita dal 2019 in una solida posizione di liquidità e finanziaria. In risposta al cambiamento delle prospettive derivante dalla diffusione globale di COVID-19 e per garantire un margine di cassa in caso di una riduzione prolungata dell’attività, a marzo abbiamo preso la decisione precauzionale di attingere pienamente alla nostra linea di credito revolving da £2,5 miliardi. Incluso questo denaro, che è stato depositato a breve termine, il nostro saldo di cassa lordo corrente è di £5,2 miliardi. Abbiamo anche assicurato un ulteriore impegno di £1,5 miliardi di linee di credito revolving con un consorzio di banche, che aumenterà la liquidità complessiva a £6,7 miliardi. Stiamo attuando una serie di mitigazioni specifiche per ridurre le nostre spese in contanti che avranno un beneficio in termini di flusso di cassa di almeno £750 milioni nel 2020 oltre ai nostri piani di trasformazione in corso. Gli stipendi per i nostri senior manager ed Executive Team saranno ridotti del 20% per il resto del 2020, comprendendo una riduzione del 10% e un differimento del 10%, con un ulteriore differimento del bonus per CFO e CEO”, afferma Rolls-Royce.

A causa della limitata visibilità della durata e dell’impatto della pandemia, viene ritirata la guidance finanziaria precedentemente annunciata per il 2020.

“Ad oggi, l’impatto principale di COVID-19 è stato sulle engine flying hours nel Civil Aerospace business. Le Widebody flying hours sono diminuite di circa il 25% nel primo trimestre, rispetto all’anno precedente, e sono diminuite di circa il 50% a marzo, con un ulteriore peggioramento previsto ad aprile e oltre poiché le compagnie aeree hanno messo a terra una percentuale crescente delle loro flotte nelle ultime settimane. La produzione di nuovi motori widebody è rimasta sostanzialmente stabile nel primo trimestre, poiché i clienti hanno mantenuto i livelli di produzione. Tuttavia, i nostri airframe and airline customers si trovano ad affrontare sfide commerciali senza precedenti e siamo in stretta comunicazione con i nostri clienti e fornitori mentre ci prepariamo per una riduzione anticipata degli engine delivery and MRO (maintenance, repair and overhaul) volumes”, afferma Rolls-Royce.

“Le nostre azioni per ridurre il numero di aeromobili a terra (AOG) relative alle problematiche tecniche dei motori Trent 1000 hanno continuato a fornire risultati positivi. I lavori di progettazione rimangono in programma per risolvere l’ultimo problema tecnico rimanente, una nuova high pressure turbine blade per il motore Trent 1000 TEN, con i test a terra della nuova blade che avanzano nel secondo trimestre. Continuiamo ad aspettarci che il nuovo design sia pronto per essere incorporato nella flotta entro la fine del primo semestre del 2021.

Nel primo trimestre Power Systems ha realizzato una performance relativamente resiliente in un ambiente commerciale più debole.

La Defence activity rimane in linea con le aspettative, senza significative interruzioni operative o finanziarie a seguito di COVID-19 nel primo trimestre. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il governo ha designato Rolls-Royce come critical supplier e le Defence facilities rimangono operative, osservando tutte le linee guida sulla salute e la sicurezza. Continueremo a fornire e supportare i motori che alimentano gli aerei militari, le navi della marina e altri veicoli, molti dei quali sono chiamati a sostenere gli sforzi di soccorso.

La nostra assemblea generale annuale è prevista per il 7 maggio 2020”, conclude il costruttore.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)