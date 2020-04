American Airlines: forti tagli al summer schedule 2020, tra cui i collegamenti con l’Italia

American Airlines Group effettuerà ulteriori tagli di capacità quest’estate per far fronte alla bassa domanda. La compagnia aerea dovrà sospendere oltre il 60% della capacità internazionale per l’alta stagione di viaggi estivi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Tra gli altri voli, anche quelli verso l’Italia saranno sospesi per l’Estate. Riguardo i voli schedulati, il collegamento tra New York (JFK) e Milano Malpensa (MXP) è previsto che riprenderà il 25 ottobre 2020. Anche il servizio tra Miami (MIA) e Milano Malpensa è previsto in ripresa il 25 ottobre 2020. Il collegamento tra Philadelphia (PHL) e Roma Fiumicino (FCO) ripartirà anch’esso il 25 ottobre.

La compagnia sospenderà 25 summer seasonal flights totali fino all’estate 2021, tra cui tutti i voli stagionali verso l’Italia.

Ritarderà il lancio di nuove rotte, incluso il servizio da Philadelfia (PHL) a Casablanca (CMN), da Chicago (ORD) a Cracovia (KRK) e da Seattle (SEA) a Bangalore (BLR) al 2021; ritarderà anche il lancio del nuovo servizio stagionale invernale da Los Angeles (LAX) a Christchurch (CHC) e da Dallas-Fort Worth (DFW) ad Auckland (AKL) all’inverno 2021.

Quest’estate American sospenderà oltre il 60% della sua capacità internazionale totale rispetto allo stesso periodo di punta del 2019, che include una riduzione dell’80% della Pacific capacity, una riduzione del 65% della Atlantic capacity e una riduzione del 48% della Latin America capacity. Il programma estivo ridotto, nonché le riduzioni del programma nazionale precedentemente annunciate per maggio, si rifletteranno su aa.com a partire da domenica 5 aprile. Il servizio verso Londra (LHR) da Boston (BOS) verrà ora avviato nell’ottobre 2020 e il servizio verso Tel Aviv (TLV) da DFW inizierà nel settembre 2021.

(Ufficio Stampa American Airlines)