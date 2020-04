News Brevi – 07.04.2020

BOEING: LO STARLINER EFFETTUERA’ UN ALTRO VOLO SENZA EQUIPAGGIO – Boeing comunica: “The Boeing Company è onorata di essere un fornitore per la Commercial Crew mission. Siamo impegnati nella sicurezza degli uomini e delle donne che progettano, costruiscono e infine voleranno sullo Starliner proprio come in ogni missione con equipaggio nello spazio. Abbiamo scelto di perfezionare il nostro Orbital Flight Test per dimostrare la qualità dello Starliner system. Volare un altro uncrewed flight ci consentirà di completare tutti i flight test objectives e di valutare le performance del secondo Starliner vehicle senza alcun costo per il contribuente. Passeremo quindi all’enorme responsabilità e privilegio di far volare gli astronauti verso la International Space Station”.

AMERICAN AIRLINES: 2 MILIONI DI DOLLARI RACCOLTI PER SOSTENERE L’AMERICAN RED CROSS NEL SOCCORSO DURANTE LA PANDEMIA – American Airlines ha raccolto oltre 2 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di soccorso in prima linea nella pandemia coronavirus (COVID-19). Il vettore e i suoi clienti hanno raccolto oltre 1 milione di dollari per l’American Red Cross nelle prime 24 ore della campagna, un’impresa che non è mai stata realizzata da nessun partner della Red Cross. “American Airlines è stata un partner straordinario con la Croce Rossa americana e sceglie di utilizzare il potere del proprio brand per assistere le persone bisognose, sia per soccorsi in caso di calamità che per un’emergenza sanitaria come COVID-19″, ha affermato Don Herring, Chief Development Officer for the American Red Cross. “Sono stato sorpreso dall’enorme generosità dei membri AAdvantage durante questo periodo critico. Dal profondo del mio cuore, ringrazio ogni persona che ha contribuito a sostenere la missione salvavita della Croce Rossa”. I membriAAdvantage che donano almeno $25 al COVID-19 relief fund guadagneranno 10 miglia per ogni dollaro che donano fino al 30 aprile. “Qui in America, una delle nostre missioni più importanti è la collaborazione con organizzazioni che si dedicano ad aiutare gli altri in tutto il mondo. Questo virus colpisce molte persone, ma sappiamo che aiutare la Croce Rossa aiuterà le persone ad accedere a personale addestrato e volontari che possono aiutare con l’assistenza”, ha affermato Ron DeFeo, Senior Vice President Global Engagement per American Airlines. “Continueremo a fornire il nostro sostegno finanziario e ad essere solidali con la Croce Rossa mentre il suo team combatte contro la pandemia”.

AEROPORTO DI GENOVA RICORDA IL PRIMO VOLO DI LINEA DA GENOVA – Aeroporto di Genova ricorda sul suo sito il primo volo di linea da Genova. Il 7 aprile del 1926 viene inaugurato il primo volo di linea tra Genova, Roma, Napoli e Palermo. È l’era degli idrovolanti e la S.A.N.A. (Società anonima navigazione aerea) del genovese Rinaldo Piaggio sceglie gli aeromobili Dornier “Wal” da 12 posti, costruiti dall’azienda ligure negli stabilimenti di Finale Ligure e di Pisa. Il percorso Genova – Palermo richiede 12 ore, contro le 48 del treno. A questo link trovate il racconto completo con alcune foto: https://www.airport.genova.it/anniversario-primo-volo/.

AIRBUS FORNISCE DATI 2019 RIELABORATI PER LA NUOVA SEGMENT STRUCTURE RELATIVA ALLE “TRANSVERSAL” ACTIVITIES – Airbus SE ha fornito dati finanziari 2019 rielaborati per riflettere l’adozione di una nuova segment reporting structure for “Transversal” activities, come già annunciato durante la presentazione dei risultati dell’intero anno 2019. Ad aprile 2019 Airbus ha introdotto la sua nuova struttura di gestione e governance. Le attività relative all’innovazione e alla trasformazione digitale, che in precedenza erano riportate in “Transversal”, sono ora incluse nel business segment “Airbus” sotto la nuova struttura del segmento. “Eliminations” continuerà a essere segnalato separatamente. La rendicontazione finanziaria interna è stata modificata di conseguenza dal 1° gennaio 2020. A partire dall’imminente divulgazione dei risultati del primo trimestre 2020 il 29 aprile 2020, i dati finanziari saranno presentati nell’ambito di questa nuova struttura di rendicontazione per segmento. Informazioni comparative per le rideterminazioni trimestrali 2019 sono ora disponibili sul sito Web Airbus tramite il seguente link: https://www.airbus.com/investors/financial-results-and-annual-reports.html. Non vi è alcun impatto sui ricavi per segmento, mentre l’impatto su EBIT e EBIT Adjusted per segmento è visibile sul restatement document. Le rideterminazioni non modificano i dati 2019 al Consolidated Airbus level.