Airbus adatta i production rates degli aeromobili per adattarsi al nuovo ambiente di mercato

Dopo una solida performance commerciale e industriale all’inizio dell’anno, Airbus sta ora rivedendo i suoi tassi di produzione verso il basso per adattarsi al nuovo ambiente di mercato dovuto al Coronavirus.

Nel primo trimestre 2020 Airbus ha ottenuto 290 net commercial aircraft orders e consegnato 122 aeromobili. Nel corso del trimestre sono stati prodotti altri 60 velivoli, mettendo in evidenza le solide performance industriali, ma rimangono non consegnati a causa dell’evoluzione della pandemia COVID-19.

A marzo sono stati consegnati 36 aeromobili di diverse famiglie di aeromobili, in calo rispetto ai 55 di febbraio 2020, con 21 net orders. Ciò riflette le richieste dei clienti di differire le consegne, nonché altri fattori relativi alla pandemia COVID-19 in corso.

I nuovi average production rates in futuro sono stati fissati come segue: A320 a un rateo di 40 al mese; A330 a un rateo di 2 al mese; A350 a un rateo di 6 al mese.

Ciò rappresenta una riduzione dei pre-coronavirus average rates di circa un terzo. Con questi nuovi ratei, Airbus mantiene la sua capacità di soddisfare la domanda dei clienti, proteggendo al contempo la sua capacità di adattarsi ulteriormente all’evolversi del mercato globale.

Airbus sta lavorando in coordinamento con le sue parti sociali per definire le misure sociali più appropriate per adattarsi a questa nuova situazione in evoluzione. Airbus sta inoltre affrontando uno short-term cash containment plan e la sua cost structure a lungo termine.

“L’impatto di questa pandemia non ha precedenti. In Airbus, proteggere il nostro personale e sostenere la lotta contro il virus sono le nostre priorità principali in questo momento. Stiamo dialogando costantemente con i nostri clienti e i partner della supply chain, poiché stiamo attraversando tutti questi momenti difficili insieme”, ha dichiarato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “I nostri clienti delle compagnie aeree sono fortemente colpiti dalla crisi COVID-19. Stiamo adattando attivamente la nostra produzione alla loro nuova situazione e stiamo lavorando su misure di mitigazione operative e finanziarie per far fronte alla realtà”.

Nel suo sforzo di sostenere la lotta contro il COVID-19, Airbus ha svolto un ampio lavoro in coordinamento con le parti sociali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Ciò è stato ottenuto implementando nuovi standard e processi di lavoro rigorosi. Airbus sta contribuendo allo sviluppo, all’approvvigionamento e al trasferimento di apparecchiature mediche, inclusi maschere e ventilatori, a sostegno dei servizi sanitari.

(Ufficio Stampa Airbus)