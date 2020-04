Lufthansa Group: arrivano a Monaco 8 milioni di mascherine

Un velivolo di Lufthansa Cargo con a bordo otto milioni di maschere protettive è atterrato a Monaco nel tardo pomeriggio di martedì. Il Boeing 777F, chiamato “Olá Brazil”, è partito da Shanghai la mattina presto e dopo una breve sosta nella capitale sudcoreana Seoul, ha proseguito il suo volo per Monaco, dove è atterrato puntualmente alle 17:50.

L’aereo è stato accolto personalmente dal Bavarian Minister-President, Markus Söder, dal German Federal Minister of Transport, Andreas Scheuer e dal Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr.

Gli otto milioni di maschere erano confezionati in 4.000 cartoni, del peso di 26 tonnellate tutti insieme. La spedizione è stata trasportata da Lufthansa Cargo per conto del governo statale bavarese in collaborazione con la società di logistica Fiege.

“Soprattutto ora, i voli cargo sono della massima importanza per le strutture mediche ma anche per gli artigiani e le grandi società. Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere le supply chains durante questa crisi e garantire che le persone ricevano forniture sufficienti. Questa è una parte importante della nostra corporate responsibility come European aviation group leader”, ha detto Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG.

Al momento, tutti i 17 Lufthansa Cargo freighters operano continuamente per trasportare merci urgentemente necessarie, come forniture mediche, in tutto il mondo e in Germania. Oltre ai normali voli cargo, questa settimana ci saranno 25 voli speciali con Lufthansa passenger aircraft, che verranno utilizzati esclusivamente come cargo. Altri 60 cargo flights con aerei passeggeri sono previsti per la prossima settimana.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)