Qatar Airways Cargo in prima linea nel trasporto di forniture mediche essenziali e aiuti

Qatar Airways Cargo ha incrementato i servizi in tutto il mondo, operando freighters and freight-only passenger aircraft per garantire la continuità del commercio globale e il trasporto di forniture essenziali dove sono necessarie durante questo periodo critico. Nell’ultimo mese, la compagnia aerea ha trasportato oltre 50.000.000 kg di forniture mediche e aiuti in regioni colpite in tutto il mondo. Ciò equivale a circa 500 Boeing 777 Freighter a pieno carico.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Ora più che mai è importante sostenere il commercio globale che garantisce la fornitura di beni essenziali e aiuti vitali in tutto il mondo. Sono grato alle autorità aeroportuali, ai ground handlers, ai cargo agents e ai governi di tutto il mondo che ci hanno aiutato ad aumentare i nostri servizi per soddisfare la domanda per time sensitive freight. Voglio anche ringraziare molti dei nostri clienti commerciali di vecchia data che ci hanno supportato nel dare la priorità alle spedizioni di aiuti umanitari verso le regioni colpite, rispetto ai loro accordi commerciali esistenti. Siamo tutti insieme al servizio delle comunità di tutto il mondo in questo momento difficile”.

Capacità aggiuntiva è stata introdotta verso città come Shanghai, Guangzhou, Parigi, Amsterdam, Muscat, Kuwait, Delhi, Pechino e Melbourne. La compagnia prosegue inoltre a lavorare a stretto contatto con i governi di tutto il mondo per operare freighter charters al fine di sostenere gli sforzi dei vari stati per portare aiuti umanitari e forniture essenziali.

Per garantire la sicurezza degli equipaggi e del carico, la compagnia ha implementato procedure speciali per l’assistenza a terra al fine di garantire il minimo contatto tra il personale e il rispetto delle linee guida di distanza sociale.

Qatar Airways Cargo utilizza la sua intera flotta cargo come da programma e opera belly-hold cargo flights verso le destinazioni dove è possibile volare.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)