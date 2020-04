News Brevi – 08.04.2020

SWISS DONA UNA TONNELLATA DI CIOCCOLATINI PASQUALI AGLI OPERATORI SANITARI – Centinaia di coniglietti pasquali e uova di cioccolato che normalmente sarebbero stati destinati agli ospiti SWISS a bordo degli aerei, come negli anni passati, avranno una nuova destinazione quest’anno. SWISS ha deciso di donare più di una tonnellata di cioccolatini pasquali a vari operatori sanitari nella regione di Zurigo e nella Svizzera occidentale. La donazione offre alla compagnia aerea svizzera un modo per ringraziare il personale sanitario per i suoi inestimabili sforzi durante l’attuale crisi.

AIRBUS: BUON COMPLEANNO A UN SATELLITE “COOL” – Buon compleanno a un satellite “cool”: CryoSat-2, European Space Agency ice and snow satellite, è stato lanciato dal Baikonour Cosmodrone in orbita l’8 aprile 2010. Originariamente progettato per una missione di tre anni e mezzo, CryoSat-2 è operativo dal 2010, superando di gran lunga la durata nominale della missione. I dati effettivi dell’Airbus-built 720 kg spacecraft hanno innescato fondi per mantenerlo operativo fino alla fine del 2021. Nell’ultimo decennio il satellite ha raggiunto una disponibilità operativa vicina al 99% e ha consegnato quasi 350 Terabyte di dati. Negli ultimi 10 anni CryoSat-2 ha fornito numerose informazioni sulla mutevole copertura e spessore del ghiaccio terrestre e si è dimostrato una preziosa fonte di dati per oceanografia, idrologia e geodesia, superando le aspettative con una serie di risultati che vanno oltre i suoi obiettivi originali. CryoSat-2 ha anche dato un notevole contributo alla comprensione della criosfera e dei suoi effetti sul clima terrestre. Ad esempio, i dati forniti da CryoSat hanno dimostrato che le perdite di ghiaccio dall’Antartide hanno aumentato i global sea levels di 7,6 mm dal 1992, con due quinti di questo aumento (3,0 mm) negli ultimi cinque anni. Un altro esempio dei vantaggi delle misurazioni di CryoSat sono i servizi operativi riguardanti il ghiaccio marino, il vento e le onde, la batimetria e il monitoraggio degli iceberg a fini marittimi. Gli altimetri radar raccolgono dati sulla variazione dell’altezza e della massa del ghiaccio. CryoSat di ESA è la prima missione specificamente progettata per misurare con precisione lo spessore del ghiaccio marino e i margini del ghiaccio terrestre.

AMERICAN AIRLINES: ULTERIORE FLESSIBILITA’ PER I CLIENTI – American ha esteso la sua offerta di rinuncia ai costi di cambio per i clienti che hanno viaggi estivi fino al 30 settembre 2020. L’offerta è disponibile per tutte le tariffe American e i clienti avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per i viaggi futuri. Regole tariffarie possono essere applicate a seconda del biglietto. Qualsiasi biglietto acquistato il 7 aprile 2020 o prima, per viaggiare fino al 30 settembre 2020, non dovrà sostenere spese di modifica prima del viaggio. I clienti devono pagare l’eventuale differenza tariffaria, se applicabile, al momento dell’emissione della nuova tariffa. I clienti sono autorizzati a cambiare la loro città di origine e destinazione come parte di questa nuova offerta. Il viaggio deve essere completato entro il 31 dicembre 2021. American ha inoltre esteso la sua offerta di rinuncia ai costi di modifica per i clienti che acquistano nuovi viaggi fino al 31 maggio 2020. I clienti avranno una flessibilità ancora maggiore poiché qualsiasi biglietto acquistato entro il 31 maggio 2020 non dovrà sostenere costi di modifica prima del viaggio. L’offerta è disponibile per tutte le tariffe non rimborsabili pubblicate da American. Qualsiasi biglietto acquistato dal 1 marzo alle 16:30 CT fino al 31 maggio 2020 alle 23:59 CT non dovrà sostenere spese di modifica prima del viaggio. Ulteriori aggiornamenti sugli avvisi di viaggio esistenti sono disponibili su aa.com/travelalerts.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA ULTERIORI SPECIAL PASSENGER FLIGHTS – Oltre al programma di special passenger flights precedentemente annunciato, Etihad Airways aggiungerà anche voli aggiuntivi da Abu Dhabi a Melbourne e Amsterdam. Etihad Airways ha operato voli speciali che hanno consentito ai passeggeri bloccati negli Emirati Arabi Uniti a causa delle restrizioni COVID-19 di avere l’opportunità di tornare a casa. I voli supportano anche l'”UAE Food Security Program”, utilizzando la belly-hold capacity degli aerei passeggeri per il trasporto merci. Oltre a Melbourne e Amsterdam, Etihad continua a operare special passenger flights da Abu Dhabi verso diverse destinazioni tra cui Seoul Incheon, Singapore, Manila e Jakarta. Questi voli speciali da Abu Dhabi saranno disponibili per la prenotazione tramite etihad.com, l’app per dispositivi mobili, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite un’agenzia di viaggi locale o online.

NUOVE MODIFICHE AGLI OPERATIVI PER ANA – All Nippon Airways (ANA) causa coronavirus cambierà temporaneamente le frequenze di volo verso e da determinate città. Un totale di 14 voli che servono 1 rotta saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il programma estivo (29 marzo – 24 aprile) a 4.071 che servono 72 rotte diverse. Inoltre, i voli per Delhi, Mumbai e Chennai dal 25 aprile al 31 maggio saranno sospesi. Il numero totale di voli interessati per le 3 rotte sarà di 180 voli. A tempo debito, verranno fatte comunicazioni su altre rotte. Info a questo link: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.