Leonardo fornirà l’elettronica di bordo per gli addestratori PC-21 dell’Aeronautica Militare spagnola

Leonardo si è aggiudicata un contratto dal costruttore aeronautico svizzero Pilatus Aircraft Ltd per la fornitura di sistemi avionici di comunicazione, pannelli di controllo del cockpit e relativi componenti elettronici che saranno installati a bordo degli addestratori monomotore turboelica PC-21 in dotazione all’Aeronautica Militare spagnola (Ejército del Aire). I velivoli sono stati ordinati dal Ministero della Difesa spagnolo, attraverso la Direzione Generale dell’Armamento e del Materiale (DGAM), per sostituire gli addestratori a getto C-101 in forza all’Aeronautica Militare dal 1980 (leggi anche qui).

Il sistema di comunicazioni multibanda V/UHF RT-700/A di Leonardo è compatto e leggero, dotato di certificazione militare ETSO (European Technical Standard Order). L’apparato fornisce comunicazioni voce e dati in un intervallo compreso tra i 30-470MHz ed è in grado di trasmettere e ricevere in modo sicuro se collegato a un’unità crittografica esterna. In particolare, il sistema fornisce comunicazioni in banda VHF ATC (25/8,33kHz) certificate ETSO.

Il contratto rafforza ulteriormente la consolidata partnership tra Leonardo e Pilatus Aircraft. La società svizzera aveva già scelto l’avionica, i pannelli e i sistemi di illuminazione di Leonardo per gli addestratori PC-21 ordinati da altri Paesi: Svizzera, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Australia. L’Aeronautica Militare spagnola è la terza Forza Armata europea a scegliere il PC-21.

Leonardo ha una vasta esperienza nel campo dell’elettronica e delle comunicazioni avioniche, conoscendo a fondo le esigenze sia dei costruttori sia dei clienti finali grazie alle proprie competenze di progettazione e produzione di aeromobili e alle collaborazioni internazionali con numerosi altri costruttori di velivoli da oltre 50 anni.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Pilatus Aircraft Ltd/Leonardo)