easyJet differisce la consegna di 24 aeromobili

easyJet continua a concentrarsi sulla massimizzazione della liquidità in caso di un lungo periodo di messa a terra e per garantire che il business sia pronto a reagire alla riduzione della domanda quando lo spazio aereo europeo inizierà a riaprire. A tal fine easyJet ha raggiunto un accordo con Airbus per il differimento netto di 24 consegne di aeromobili dai Financial Years 2020, 2021 e 2022.

Ciò significa che, rispetto al fleet plan precedentemente divulgato, le seguenti consegne di aeromobili verranno differite:

– 10 consegne di aeromobili nel FY20.

– 12 consegne di aeromobili nel FY21.

– 2 consegne di aeromobili nel FY22.

“Di conseguenza, nel FY21 la compagnia aerea non prenderà aeromobili in consegna e manterrà l’opzione di rinviare altre 5 consegne nel FY22. Le date esatte delle consegne future degli aeromobili differiti devono essere concordate in risposta all’ambiente.

Entro i prossimi 16 mesi easyJet ha anche 24 contratti di leasing operativi in rinnovo che offrono alla compagnia aerea ulteriore flessibilità, che potrebbe includere il differimento e la cancellazione.

Come risultato di queste azioni, la flotta ha la flessibilità di essere sostanzialmente inferiore rispetto al piano precedente, pur mantenendo la flessibilità necessaria per rispondere alla domanda futura. Ciò fornirà inoltre riduzioni significative della spesa in conto capitale nei prossimi tre anni. La compagnia fornirà maggiori informazioni sul futuro fleet plan nel trading update di giovedì 16 aprile”, afferma la compagnia.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Il nostro settore si trova ad affrontare sfide senza precedenti che richiedono un’azione senza precedenti. Come abbiamo costantemente affermato, restiamo completamente concentrati sul miglioramento della liquidità a breve termine e sulla riduzione delle spese in tutta la compagnia. Oggi sono lieto di annunciare che abbiamo concordato con Airbus di modificare il nostro delivery schedule posticipando l’acquisto di 24 aeromobili, fornendo una spinta significativa al nostro cash flow e una vasta riduzione del nostro programma di investimenti a breve termine. Inoltre, abbiamo 24 contratti di leasing da rinnovare nei prossimi 16 mesi, il che ci offre un altro livello di flessibilità per rispondere alla domanda futura”.

