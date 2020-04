Boeing: l’F-15QA per il Qatar completa il suo primo volo

Boeing ha completato con successo il primo volo del fighter F-15QA, la versione più avanzata del velivolo mai prodotta. Sviluppato per la Qatar Emiri Air Force (QEAF), il jet ha dimostrato le sue capacità durante la sua missione di 90 minuti. L’aereo è decollato e atterrato al Lambert International Airport in St. Louis.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato”, ha affermato il Col. Ahmed Al Mansoori, commander, QEAF F-15 Wing. “Questo primo volo di successo è un’importante pietra miliare che avvicina i nostri squadroni a questo incredibile aereo sui cieli del Qatar”.

Il Boeing flight test team, guidato dal Chief Test Pilot Matt Giese, ha implementato una mission checklist precisa per testare le capacità dell’aeromobile multiruolo. L’aeromobile ha dimostrato la sua manovrabilità durante il suo vertical “Viking” takeoff e tirando nove G nelle successive manovre nello spazio aereo di test. Anche i controlli di sistemi come avionica e radar hanno avuto successo. Un test team ha monitorato i dati in tempo reale ha confermato che l’aereo si è comportato come previsto.

“Questo primo volo di successo è un passo importante nel fornire a QEAF un velivolo con best-in-class range and payload”, ha detto Prat Kumar, Boeing vice president and F-15 program manager. “L’F-15QA non solo offre funzionalità rivoluzionarie ma è anche costruito utilizzando processi di produzione avanzati che lo rendono il jet più efficiente da produrre. Sul campo, l’F-15 costa la metà in termini di cost per flight hour rispetto a un fighter aircraft simile e offre più payload con range maggiore”.

L’U.S. Department of Defense ha assegnato a Boeing un contratto da $6,2 miliardi nel 2017 per la produzione di 36 F-15 fighter jets per la QEAF. Boeing inizierà a consegnare aeromobili al cliente nel 2021. Inoltre, nel 2019 Boeing ha ottenuto un U.S. Air Force foreign military sale contract per F-15QA aircrew and maintenance training con la QEAF.

L’F-15QA offre ai suoi operatori next-generation technologies come fly-by-wire flight controls, digital cockpit, sensors, radar and electronic warfare capabilities avanzate. L’aumento dell’affidabilità e della sostenibilità consente agli operatori di rimanere economicamente in vantaggio rispetto alle minacce attuali e in evoluzione.

Attraverso investimenti nella piattaforma F-15QA e partnership con la U.S. Air Force, Boeing si sta ora preparando a realizzare una domestic variant dell’aeromobile, l’F-15EX. L’F-15EX è diventato un programma record per l’Air Force quando è stato firmato il National Defense Authorization Act per il fiscal year 2020. A gennaio, l’Air Force ha emesso notifiche pubbliche riguardo l’intenzione di aggiudicare un contratto unico a Boeing per otto jet. I piani futuri prevedono fino a 144 aerei.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Eric Shindelbower/Boeing)