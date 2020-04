Emirates diventa la prima compagnia aerea a condurre test rapidi COVID-19 in loco per i passeggeri

Emirates, in coordinamento con la Dubai Health Authority (DHA), introdurrà ulteriori precauzioni. I passeggeri sul volo odierno verso la Tunisia sono stati tutti testati per il COVID-19 prima di partire da Dubai. Emirates è la prima compagnia aerea a condurre test rapidi COVID-19 in loco per i passeggeri.

Il rapido esame del sangue è stato condotto dalla Dubai Health Authority (DHA) e i risultati sono stati disponibili entro 10 minuti. Questo test è stato eseguito comodamente nella Group Check-in area del Dubai International Airport Terminal 3.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Il processo di test è andato liscio e vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare la Dubai Health Authority per le loro iniziative e soluzioni innovative. Ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto di Dubai Airport e di altre autorità governative. Stiamo lavorando a piani per ampliare le capacità di test in futuro ed estenderle ad altri voli, questo ci consentirà di condurre test in loco e di fornire una conferma immediata per i passeggeri Emirates che viaggiano in paesi che richiedono COVID-19 test certificates. La salute e la sicurezza del personale e dei passeggeri in aeroporto rimangono di fondamentale importanza”.

HE Humaid Al Qutami, Director-General of the Dubai Health Authority (DHA), ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con Emirates per la riuscita implementazione di test rapidi COVID-19 in aeroporto per i viaggiatori in partenza. Per affrontare COVID-19 abbiamo lavorato in modo proattivo con varie organizzazioni governative e il settore sanitario privato e abbiamo implementato tutte le misure necessarie, dalla protezione della salute pubblica alla fornitura di servizi sanitari di alta qualità, in linea con le più recenti linee guida internazionali. Crediamo fermamente che le soluzioni più efficaci richiedano strette collaborazioni con altre organizzazioni del settore pubblico e privato”.

Anche le formalità di check-in e imbarco della compagnia aerea sono state adattate tenendo conto del distanziamento sociale. Barriere protettive sono state installate presso ogni banco check-in per fornire ulteriori misure di sicurezza a passeggeri e dipendenti durante qualsiasi interazione. Guanti, maschere e disinfettanti per le mani sono stati resi obbligatori per tutti i dipendenti dell’aeroporto.

I passeggeri sono inoltre tenuti a indossare le proprie maschere in aeroporto e a bordo dell’aeromobile e a seguire le linee guida di distanza sociale.

Emirates ha modificato i suoi servizi di volo per motivi di sicurezza. Non saranno disponibili riviste e altro materiale di lettura, mentre cibo e bevande continueranno a essere offerti a bordo, ma l’imballaggio e la presentazione saranno modificati per ridurre i contatti durante il servizio pasti e minimizzare l’interazione. Il bagaglio a mano non è attualmente accettato sui voli. Gli oggetti da portare in cabina sono limitati a laptop, borsetta, valigetta o articoli per bambini. Tutti gli altri articoli devono essere registrati e Emirates aggiungerà la franchigia bagaglio a mano alla franchigia bagaglio del cliente.

Tutti gli aeromobili Emirates saranno sottoposti a processi avanzati di pulizia e disinfezione a Dubai, dopo ogni viaggio.

