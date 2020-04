Swiss: cambiamenti nel Board of Directors

Il Board of Directors of Swiss International Air Lines (SWISS) ha visto due cambiamenti. I Board members di lunga durata Harry Hohmeister e Ulrik Svensson hanno rinunciato alle loro posizioni all’inizio di aprile. Svensson ha rassegnato le dimissioni dalla carica di CFO di Lufthansa Group per motivi di salute ed è quindi uscito dallo SWISS Board of Directors. Harry Hohmeister ha recentemente assunto ulteriori compiti all’interno di Lufthansa Group in risposta alla crisi coronavirus.

“Vorrei ringraziare Harry Hohmeister e Ulrik Svensson per il loro eccezionale impegno nei confronti della nostra compagnia”, afferma Reto Francioni, SWISS Board Chairman. “Ho molto apprezzato le nostre collaborazioni estremamente positive e preziose. Auguro a Harry Hohmeister ogni successo in questi tempi difficili e offro a Ulrik Svensson i miei migliori auguri per una pronta guarigione”.

I successori di Hohmeister e Svensson nello SWISS Board of Directors sono Christina Foerster e Detlef Kayser del Lufthansa Group Executive Board, nominati in un’assemblea generale straordinaria il 3 aprile.

Christina Foerster è membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG in qualità di Customer & Corporate Responsibility dal 1° gennaio 2020. Proviene da Brussels Airlines, dove ha lavorato come Chief Executive Officer da aprile 2018. Prima era stata Chief Commercial Officer della compagnia aerea dal 2016.

Detlef Kayser è membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG con responsabilità per Airline Resources & Operations Standards dal 1° gennaio 2019. Titolare di un dottorato in ingegneria aerospaziale, è entrato a far parte di Lufthansa Group nel gennaio 2016 come Executive Vice President Strategy & Fleet. Prima di entrare a far parte di Lufthansa Group, Detlef Kayser ha ricoperto varie posizioni presso i consulenti di gestione McKinsey, in ultimo come direttore del loro ufficio di Amburgo.

“Sono lieto che con Christina Foerster e Detlef Kayser abbiamo acquisito due nuovi Board members che possono contare su tanti anni di servizio e successo all’interno di Lufthansa Group”, afferma Reto Francioni, Chairman of the SWISS Board of Directors. “La loro esperienza e la loro competenza saranno particolarmente preziose per noi nell’attuale situazione estremamente impegnativa”.

Lo SWISS Board of Directors è ora composto da Reto Francioni (Chairman), Doris Russi Schurter, André Blattmann e i nuovi membri Christina Foerster e Detlef Kayser.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)