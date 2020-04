News Brevi – 15.04.2020

AMERICAN AIRLINES RICEVE $5,8 MILIARDI A SUPPORTO DEGLI STIPENDI – American Airlines Group Inc. ha annunciato che l’U.S. Department of the Treasury ha approvato $5,8 miliardi di assistenza finanziaria dal Payroll Support Program (PSP) creato attraverso il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. I fondi, destinati a sostenere gli stipendi e i benefit dei membri del team, si presentano in due forme: una sovvenzione diretta di $4,1 miliardi e un prestito a tasso di interesse di $1,7 miliardi. Oltre ai $5,8 miliardi, American prevede di richiedere separatamente un prestito del Tesoro USA di circa $4,75 miliardi. Doug Parker, Presidente e CEO di American Airlines, ha elogiato il supporto: “Il Payroll Support Program riconosce la straordinaria dedizione di tutto il nostro team e, soprattutto, sostiene il servizio aereo fornito dai membri del nostro team in prima linea”, ha affermato. “Il supporto che il nostro governo ci ha affidato ha un’enorme responsabilità e un obbligo che American Airlines ha il privilegio di assumere. Riconosciamo l’importanza del nostro servizio, come dimostrato dai clienti che continuano a volare oggi per motivi importanti, tra cui i professionisti medici che arrivano dove sono più necessari e i familiari che arrivano dove si sentono più sicuri. È nostro privilegio continuare a volare ed essere in una posizione di prontezza quando il nostro paese e il mondo ritorneranno nei cieli”.

RYANAIR: LIMITED FLIGHT SCHEDULE ESTESO FINO AL 23 APRILE – Ryanair ha fornito un update riguardo il suo limited flight schedule. Oltre il 99% della flotta di Ryanair è a terra e lo sarà per le prossime settimane. Ryanair informa: “Stiamo lavorando con i governi dell’UE per cercare di mantenere aperti alcuni collegamenti di volo minimi per motivi di emergenza, anche se i passengers loads su questi voli sono molto bassi. Oggi (martedì 14 aprile) stiamo estendendo questo limited schedule di una settimana fino a giovedì 23 aprile. Ryanair opera questi voli giornalmente o settimanalmente”. Vengono operati questi collegamenti. Da e per l’Irlanda: Dublin – London (STN), London (LGW), Birmingham, Edinburgh, Britsol, Glasgow, Manchester, Amsterdam, Brussels, Berlin, Lisbon, Cologne. Cork – London (STN). Da e per l’UK: London (STN), London (LGW), Birmingham, Edinburgh, Bristol, Glasgow, Manchester – Dublin. London (STN) – Eindhoven, Lisbon, Cork, Berlin, Budapest.

IL TEAM DI AIRBUS CYBERSECURITY IN PRIMA LINEA IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE – Situazioni difficili come l’attuale pandemia di coronavirus spesso mettono in evidenza il meglio delle persone. Sfortunatamente, anche queste situazioni possono accentuare il peggio, motivo per cui il team Airbus CyberSecurity è rimasto fortemente attivo da quando è iniziata l’epidemia COVID-19, impedendo il furto di dati preziosi o la paralisi di sistemi essenziali in un momento senza precedenti per governi, agenzie, aziende. Secondo Nicolas Audiot, Deputy Head of the Airbus Security Operations Centre (SOC) in Elancourt, France, le operazioni regolari continuano con 40 colleghi che contribuiscono in remoto, con una squadra fisicamente presente al SOC per due settimane mentre gli altri team lavorano da casa, invertendosi. Questa configurazione è essenziale per mantenere la qualità delle operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, specialmente nei periodi in cui i criminali informatici stanno cercando di sfruttare la paura del pubblico nei confronti di COVID-19. Oltre alle minacce tradizionali come ramsomware, malware, phishing, Virtual Private Network (VPN)-related exploits, vi è anche attenzione a nuove minacce. “Non solo copriamo minacce ‘semplici’ come malware e ransomware, ma siamo anche focalizzati sugli attacchi che provengono da nation-state actors che tentano di rubare dati preziosi o paralizzare i sistemi essenziali”, ha aggiunto Audiot.