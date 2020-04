Il primo A-29 Super Tucano della Nigerian Air Force effettua il volo inaugurale

Embraer Defence & Security e Sierra Nevada Corporation (SNC) hanno annunciato che il primo dei 12 A-29 Super Tucano light attack, combat and reconnaissance aircraft per la Nigerian Air Force (NAF) ha completato con successo il suo volo inaugurale presso lo stabilimento di produzione a Jacksonville, Florida.

L’intera flotta di velivoli A-29 Super Tucano per la NAF è attualmente in produzione con SNC ed Embraer presso lo stabilimento di Jacksonville, con consegna alla NAF prevista per il 2021.

L’aereo inizierà ora i mission modification and final testing a Centennial, Colorado. Dopo i test finali, prima della consegna, i piloti NAF si addestreranno sull’aereo.

“Questa è una pietra miliare emozionante nella produzione di questi A-29 per l’aeronautica nigeriana. La linea di produzione di Jacksonville è attiva e Embraer e SNC non vedono l’ora di vedere questi velivoli uscire dalla linea nei prossimi mesi”, afferma Jackson Schneider, presidente e CEO di Embraer Defence & Security.

“L’aeromobile ha soddisfatto o superato tutti i requisiti e siamo molto soddisfatti del successo del volo”, ha dichiarato Ed Topps, vice president of Tactical Aircraft Systems and programs for SNC’s IAS business area. “SNC e il nostro partner, Embraer, sono certi che l’aeronautica nigeriana sarà soddisfatta di questi velivoli”.

Il collaudato A-29 Super Tucano è il gold standard dei light attack combat and reconnaissance aircraft in tutto il mondo. L’aeromobile è già stato selezionato da 15 forze aeree di tutto il mondo per fornire supporto aereo ravvicinato e capacità di ricognizione.

Nel dicembre 2018 SNC ed Embraer Defense & Security hanno ottenuto il contratto per la consegna di 12 aerei A-29 Super Tucano all’aeronautica nigeriana.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)