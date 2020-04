News Brevi – 17.04.2020

BOEING CONSEGNA IL 500° ELICOTERO AH-64E – La produzione, i flight test e le consegne dell’elicottero AH-64E Apache continuano nel sito Boeing a Mesa, in Arizona. Con 500 Apache AH-64E in servizio con l’esercito degli Stati Uniti e le forze di difesa di tutto il mondo, l”Echo’ model offre performance migliorate; joint digital interoperability; situational awareness and survivability con costi operativi e di supporto ridotti. Consegnato per la prima volta nel 2011, l’AH-64E è stato utilizzato in operazioni di combattimento e mantenimento della pace. La modernizzazione pianificata di questo multi-role combat helicopter assicura che sia pronto a soddisfare i requisiti operativi a livello globale.

AUSTRIAN AIRLINES ESTENDE LO SHORT-TIME WORK – A causa degli sviluppi globali in relazione al Coronavirus e delle continue restrizioni ai viaggi, Austrian Airlines sta estendendo lo short-time working mode per i suoi 7.000 dipendenti di un ulteriore mese, dal 20 aprile 2020 fino al 19 maggio 2020. I dipendenti di Austrian Airlines sono in short-time working dal 20 marzo 2020. Ciò è diventato necessario dopo il forte calo della domanda dovuto al Coronavirus, che ha costretto Austrian a sospendere temporaneamente le sue operazioni di volo il 18 marzo 2020. La compagnia sta già lavorando al suo nuovo inizio dopo la crisi. Tuttavia, non è ancora prevedibile una data esatta. Per questo motivo la compagnia ha concordato, in coordinamento con i comitati aziendali, di prolungare lo short-time work per un altro mese. I cardini del modello di lavoro a breve termine rimangono invariati e continuano a prevedere una riduzione dell’orario di lavoro fino a un minimo del 10%, garantendo al contempo il pagamento fino al 90% degli stipendi dei dipendenti. La differenza sarà coperta da fondi AMS o da Austrian Airlines. A seconda dell’ulteriore sviluppo della situazione, il lavoro a breve termine può essere prolungato di ulteriori mesi. La durata massima possibile del “Corona” short-time work è di sei mesi. Il CEO Alexis von Hoensbroech dichiara: “Il modello di lavoro a breve termine ci aiuta a superare questa crisi nel miglior modo possibile. Tuttavia, il nostro obiettivo rimane invariato: non appena possibile, vogliamo ricominciare a volare. Anche se resta ancora molto da fare per una nuova normalità, ci stiamo già preparando con piena forza”.

AIR FRANCE: PROSEGUE L’IMPEGNO PER L’AIUTO DURANTE LA PANDEMIA – Sin dallo scoppio del Coronavirus, Air France si è impegnata ad aiutare i propri clienti con i loro piani di viaggio, nonché a rimpatriare cittadini francesi bloccati lontano da casa. Ad oggi, oltre 250.000 persone sono state trasportate a casa su voli Air France. Al di là della sua attività principale e in questi tempi senza precedenti, Air France sta dimostrando la sua determinazione a prendere parte allo sforzo nazionale su base giornaliera. La compagnia aerea sta donando prodotti per supportare gli operatori sanitari, aiutare i pazienti e tutti coloro che lavorano al loro fianco. Già il 23 marzo, Air France ha donato migliaia di prodotti per la salute e la bellezza inizialmente destinati ai clienti. Più di venti ospedali in tutta la Francia hanno ricevuto centinaia di pallet contenenti oltre 17.000 comfort kits, migliaia di sleep masks e tappi per le orecchie per i pazienti in terapia intensiva e per gli operatori sanitari. Inoltre, sono stati consegnati circa 20.000 kit di pronto soccorso e cuffie per l’intrattenimento a bordo. I destinatari, estremamente colpiti da questa effusione di solidarietà, hanno espresso la loro gratitudine nei loro numerosi messaggi di ringraziamento.

PRATT & WHITNEY: I NOSTRI CLIENTI IN PRIMA LINEA – Di fronte a Covid-19, i produttori di aeromobili e gli operatori di tutto il mondo hanno spostato le loro operazioni dal trasporto dei passeggeri alla ricerca di modi creativi per alleviare la pressione nei momenti in cui è necessario un sostegno urgente. Molte aziende hanno trovato il modo di creare un impatto positivo sulla situazione attuale. Ad esempio, Embraer, produttore di numerosi aeromobili con motori Pratt & Whitney, ha collaborato con aziende brasiliane per accelerare la ricerca sul rallentamento della diffusione del virus e sullo sviluppo di un concetto per respiratori portatili da rendere disponibili per la produzione di massa. La società ha inoltre deviato le risorse di produzione per aiutare a produrre parti di ventilatori e respiratori per i professionisti medici. L’Aeronautica Spagnola sta fornendo il trasporto di forniture mediche di emergenza alle Isole Canarie con il loro C-295 dotato di motori PW127G. L’aeronautica colombiana ha similmente distribuito due dei propri C-295 per fornire supporto in tutto il paese al personale medico in difficoltà. Due Dassault Falcon business jets, incluso un Falcon 8X equipaggiato con motori PW300, sono stati messi a disposizione del Ministero della Difesa francese nell’ambito dell’Operation Resilience (una mobilitazione di massa dell’esercito francese nel fornire servizi vitali tra cui assistenza medica e trasporti). La coppia di jet ha contribuito a trasportare rapidamente professionisti e forniture mediche in Francia. Oltre a Operation Resilience, la compagnia sta lavorando anche con Aviation Sans Frontières (ASF), un’organizzazione che cerca di utilizzare gli aeromobili e l’air network per fornire aiuti umanitari in tutto il mondo. Col passare delle settimane, sempre più operatori e produttori stanno fornendo un supporto inestimabile a tutti coloro che combattono in prima linea per rallentare la diffusione del virus e aiutare il mondo ad andare avanti, insieme.

MITSUBISHI AIRCRAFT: IL SETTORE DELLA REGIONAL AVIATION POTREBBE ESSERE PIU’ RESILIENTE ALLA CRISI – Anche Mitsubishi Aircraft sta monitorando attentamente gli impatti di COVID-19 sul regional aviation sector. È evidente che si tratta di un evento straordinario in termini di dimensioni e impatto sull’aviazione commerciale. L’analisi del costruttore indica che la regional aviation ha finora dimostrato di essere resiliente rispetto all’intero settore. Una recente analisi di The Air Current dimostra questo fenomeno ed esamina i modi in cui le principali compagnie aeree si stanno rivolgendo a small narrowbodies and regional aircraft per mantenere il network scale sulle rotte domestiche. Gli aeromobili regionali secondo Mitsubishi Aircraft offrono una migliore corrispondenza tra numero di posti e capacità in un ambiente a bassa domanda. Le compagnie aeree possono mantenere orari simili a quelli pre-crisi, ma con aeromobili più piccoli che offrono economie più favorevoli. Gli aeromobili regionali offrono minori costi operativi rispetto agli aeromobili più grandi. Questa è una situazione in rapida evoluzione e ancora in via di sviluppo, afferma il costruttore, con in gioco molte variabili note e potenzialmente sconosciute. “Indipendentemente da ciò, ciò che riteniamo certo è il ruolo vitale che l’aviazione regionale svolge nel tessuto economico e sociale delle nostre società locali e globali”, conclude Mitsubishi Aircraft. In un recente articolo per The Air Current, Courtney Miller evidenzia un interessante sviluppo nel settore dell’aviazione commerciale che è emerso alla luce della pandemia. Mentre i primi mesi del 2020 si sono rivelati difficili per alcuni vettori regionali, la crisi causata da COVID-19 paradossalmente ha lasciato il segmento, in particolare le independent regionals, in una posizione di relativa forza.