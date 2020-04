SEAS completa demolizione di un Fokker 27 sull’Aeroporto di Bergamo

SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha portato a termine, nel perimetro della propria base nell’area nord dell’Aeroporto di Bergamo, la demolizione di un aeromobile Fokker 27 non più in possesso della certificazione di aeronavigabilità.

Si è trattato di una complessa operazione, eseguita nell’ambito delle competenze in possesso della società, portata avanti nell’arco di tre settimane in quattro fasi, a cominciare dall’iter autorizzativo che ha consentito, con il benestare di Enac, di avviare la procedura dal punto di vista tecnico.

E’ seguita dalla catalogazione e rimozione della componentistica presente a bordo dell’aeromobile, attraverso l’archiviazione fotografica e la registrazione di ogni singolo componente, prima della cosiddetta mutilazione che equivale alla distruzione.

La procedura di demolizione ha previsto la separazione delle diverse tipologie di materiali, per consentirne lo smaltimento in modalità selezionata e differenziata a cura di una ditta esterna specializzata. Nella fase conclusiva è stato eseguito il taglio della fusoliera, il cui materiale ferroso è stato destinato al riciclaggio in fonderia.

“Questa operazione ci ha visti impegnati mentre contestualmente all’interno dei tre hangar presenti nella nostra base di Bergamo venivano condotte le normali attività di manutenzione sugli aeromobili della flotta Ryanair, che ciclicamente si posizionano sull’aeroporto. Nel periodo di lockdown tutte le infrastrutture di cui disponiamo sul territorio nazionale e le risorse umane presenti sono massimamente coinvolte nel programma di manutenzione per consentire alla flotta di essere pronta quando i voli passeggeri ripartiranno”, spiega Alessandro Cianciaruso, amministratore delegato di SEAS.

“La demolizione del Fokker 27 apre uno scenario parallelo alla nostra missione principale e predispone la nostra società a rendersi disponibile all’esecuzione di analoghe operazioni laddove necessario”, aggiunge Cianciaruso.

SEAS è la società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano. Conta oltre 300 dipendenti ed è presente su 14 aeroporti italiani.

