Boeing: il sostegno del governo è fondamentale per le compagnie e l’industria aeronautica

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha inviato una lettera ai dipendenti in merito al supporto del governo degli Stati Uniti per le compagnie aeree e l’industria aerospaziale.

“La nostra industria ha fatto un passo avanti nel lungo cammino verso la ripresa dalla crisi COVID-19 questa settimana. Il governo degli Stati Uniti e 10 compagnie aeree hanno concordato un pacchetto di supporto da $25 miliardi che aiuterà i nostri clienti fino a quando i passeggeri non potranno ricominciare a viaggiare.

L’impatto della pandemia globale sulle compagnie aeree è stata una cosa mai vista. I ricavi delle compagnie aeree globali diminuiranno di $314 miliardi entro la fine dell’anno. Solo negli Stati Uniti, circa 2.500 velivoli sono a terra e il volume dei passeggeri è diminuito di oltre il 95% rispetto allo scorso anno. Il sollievo fornito dal governo è vitale per mantenere il pilastro dell’aviazione nell’economia statunitense, anche se la piena ripresa richiederà anni, non mesi. Sapere che l’industria aerea statunitense ha un supporto finanziario fondamentale attraverso questa devastante ondata ci consente di pianificare il nostro sistema di produzione per l’impatto a medio e lungo termine sui viaggi aerei. Speriamo che i governi di tutto il mondo seguano l’esempio degli Stati Uniti e sostengano la loro industria aeronautica in modo simile. Inoltre, il governo degli Stati Uniti può ora rivolgere la propria attenzione alla base produttiva che supporta l’industria globale dei viaggi aerei”, afferma Dave Calhoun.

“Il nostro settore avrà bisogno del sostegno del governo, che sarà fondamentale per garantire l’accesso ai mercati del credito e probabilmente assumerà la forma di prestiti rispetto a sovvenzioni definitive. L’industria aerospaziale è un pilastro vitale dell’economia, supportata da 17.000 fornitori e 2,5 milioni di posti di lavoro. Per ogni dollaro speso da Boeing, circa 70 centesimi vanno direttamente ai nostri fornitori. Il nostro team continua a concentrarsi sui modi migliori per mantenere il flusso di liquidità attraverso la nostra attività e la nostra supply chain fino a quando i nostri clienti non acquisteranno nuovamente gli aeroplani. Continuiamo a credere fortemente nel futuro dell’aviazione e di Boeing come leader del settore e siamo disposti a contrarre prestiti per quel futuro.

A seguito di approfondite revisioni delle condizioni locali, abbiamo iniziato a ripristinare le operazioni in alcuni siti in cui il lavoro è stato sospeso. Ciò include team nella Puget Sound region e a Heath, Ohio. I colleghi che tornano al lavoro vedranno una vasta gamma di misure di sicurezza in atto, tra cui pratiche operative per consentire l’allontanamento fisico come tempi di spostamento sfalsati, screening volontari della temperatura corporea e, naturalmente, promemoria visibili costanti”, prosegue il presidente e CEO di Boeing.

“Anche la gente di Boeing continua a restituire alla comunità. Di recente, i membri del nostro team hanno collegato le aziende della nostra supply chain per facilitare la produzione di maschere N95. Inoltre, abbiamo stampato in 3D e consegnato i primi 2.300 face shields alla Federal Emergency Management Agency per la distribuzione agli operatori sanitari che necessitano di dispositivi di protezione individuale e stiamo programmando di consegnarne altri 4.000 entro la fine di questa settimana.

E anche se ci adattiamo a un nuovo e insolito ambiente di lavoro, i team continuano a consegnare ai nostri clienti. Proprio questo mese, abbiamo ricevuto una U.S. Navy contract modification per tre velivoli MQ-25 aggiuntivi. Abbiamo consegnato il primo Chinook CH-47F alla Royal Netherlands Air Force. Abbiamo raggiunto due traguardi chiave nei test del Loyal Wingman program. Abbiamo completato con successo il primo volo del fighter F-15QA. Abbiamo rappresentanti che continuano a fornire supporto sul campo. Continuiamo a fare buoni progressi nel rimettere in servizio il 737 MAX in sicurezza.

Siamo in acque inesplorate. L’impatto di questo virus globale cambierà la nostra attività negli anni a venire. Ma stiamo facendo ciò che serve per emergere da esso forti e competitivi. Voglio ringraziare tutti per quello che fate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e stakeholder. È un lavoro che mantiene operativa la nostra attività, onora il nostro brand e ci assicura che recupereremo e continueremo a guidare il settore una volta che la pandemia si placherà”, conclude Calhoun.

(Ufficio Stampa Boeing)