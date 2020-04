Boeing completa la sua prima COVID-19 transport mission

Boeing ha completato la sua prima COVID-19 transport mission, utilizzando un aeromobile 737-700 della sua corporate fleet per trasportare personal protective equipment (PPE) dalla Cina negli Stati Uniti. Lavorando in collaborazione con il FIRST Robotics Founder Dean Kamen, la società ha trasportato 540.000 maschere per uso medico che verranno consegnate agli operatori sanitari che combattono COVID-19 nel New Hampshire.

Kamen, che ha una relazione di lunga data con Boeing attraverso FIRST Robotics, è anche fondatore di DEKA Research and Development Corporation. Ha lavorato con DEKA per assicurarsi le maschere dai produttori in Cina e si è rivolto a Boeing per facilitarne il trasporto. DEKA è l’importatore registrato per la consegna e ha fornito le maschere al New Hampshire per la distribuzione agli operatori sanitari dello stato.

“Boeing è un partner di lunga data di FIRST Robotics e sono orgoglioso di poter collaborare nuovamente con il team Boeing per soddisfare le esigenze dei nostri operatori sanitari in prima linea che combattono COVID-19”, ha affermato Kamen. “Ora più che mai, l’aiuto di aziende come Boeing è fondamentale, così possiamo continuare a garantire che i dispositivi di protezione arrivino alle persone che ne hanno più bisogno”.

Boeing continua a supportare le comunità locali e i professionisti sanitari che lavorano instancabilmente per fermare la diffusione di COVID-19. In futuro sono previste ulteriori airlift transport missions con Boeing Dreamlifter ed ecoDemonstrator. Boeing si sta coordinando strettamente con i funzionari del governo degli Stati Uniti su come assistere al meglio le aree con le maggiori necessità.

“Voglio ringraziare personalmente il Governatore Sununu, l’intera delegazione congressuale del New Hampshire e Dean Kamen per la loro leadership nell’aiutare a garantire e distribuire questo equipaggiamento di protezione personale tanto necessario per i nostri operatori sanitari in prima linea e per i soccorritori qui nel New Hampshire”, ha affermato Dave Calhoun , Presidente e CEO di Boeing. “Siamo onorati di aver svolto la missione odierna di trasporto aereo e non vediamo l’ora di fornire un supporto continuo nella lotta contro questa pandemia”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)