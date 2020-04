IATA prevede una ripresa lenta della domanda di viaggi aerei

L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato i governi a lavorare con l’industria su misure per rafforzare la fiducia di fronte a una anticipata lenta ripresa della domanda di viaggi aerei.

“La fiducia dei passeggeri subirà un doppio colpo anche dopo che la pandemia sarà contenuta, con preoccupazioni economiche personali di fronte a una incombente recessione in aggiunta alle persistenti preoccupazioni sulla sicurezza dei viaggi. I governi e l’industria devono essere rapidi e coordinati con misure di rafforzamento della fiducia”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Un sondaggio commissionato dalla IATA su viaggiatori recenti ha rilevato che: il 60% prevede un ritorno al viaggio entro uno o due mesi dal contenimento della pandemia COVID-19 ma il 40% indica che potrebbe attendere almeno sei mesi; il 69% ha indicato che potrebbe ritardare un ritorno al viaggio fino a quando la loro situazione finanziaria personale non si stabilizzerà.

Le prime indicazioni di questo cauto comportamento di ritorno al viaggio si riscontrano nei mercati domestici di Cina e Australia, dove i nuovi tassi di infezione da coronavirus sono scesi a livelli molto bassi.

In Cina, la domanda interna ha iniziato a riprendersi quando il tasso di nuove infezioni COVID-19 è sceso a singola cifra e si è rapidamente spostato verso lo zero. Mentre è iniziata una prima ripresa da metà febbraio alla prima settimana di marzo, il numero di voli nazionali ha raggiunto il plateau a poco più del 40% dei livelli pre-COVID-19. La domanda effettiva dovrebbe essere significativamente più debole poiché i load factor su questi voli sono bassi. La Cina rappresenta circa il 24% di tutti i domestic passengers.

In Australia la domanda interna ha continuato a peggiorare anche dopo che il tasso di nuove infezioni è sceso a singola cifra. In effetti, non vi è ancora alcun segno di ripresa (i voli interni totali sono al 10% dei livelli pre-COVID-19) anche quando le nuove infezioni si sono avvicinate allo zero. L’Australia rappresenta il 3% di tutti i domestic passengers.

Il comportamento del domestic market è un indicatore critico poiché la ripresa post-pandemia dovrebbe essere guidata dai domestic travel, seguiti da quelli regionali e poi intercontinentali, mentre i governi rimuovono progressivamente le restrizioni.

“In alcune economie, la diffusione di COVID-19 ha rallentato al punto in cui i governi stanno pianificando di eliminare gli elementi più severi delle restrizioni sul distanziamento sociale. Ma un rimbalzo immediato dalla catastrofica caduta della domanda di passeggeri sembra improbabile. Le persone vogliono ancora viaggiare, ma ci stanno dicendo che vogliono chiarezza sulla situazione economica e probabilmente aspetteranno almeno qualche mese dopo ogni ‘all clear’ prima di tornare in volo. Mentre i paesi revocano le restrizioni, le misure di rafforzamento della fiducia saranno fondamentali per ricominciare a viaggiare e stimolare le economie”, ha affermato de Juniac.

Questa settimana IATA sta conducendo vertici regionali con governi e partner del settore per iniziare a pianificare un eventuale riavvio del settore del trasporto aereo. “L’attività passeggeri si è fermata con azioni governative unilaterali per fermare la diffusione del virus. Il riavvio del settore, tuttavia, deve essere costruito con fiducia e collaborazione e deve essere guidato dalla migliore scienza che abbiamo a disposizione. Dobbiamo iniziare a costruire un quadro per un approccio globale che dia alle persone la sicurezza di cui hanno bisogno per viaggiare di nuovo. E, naturalmente, questo dovrà essere sostenuto da misure di stimolo economico per combattere l’impatto di una recessione”, ha affermato de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)