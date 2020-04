Qatar Airways: oltre un milione di passeggeri riportati a casa

Qatar Airways nelle ultime settimane ha riportato a casa più di un milione di persone, oltre ad aver trasportato più di 70.000 tonnellate di attrezzature mediche e aiuti umanitari, confermandosi un partner affidabile per i passeggeri, i governi, i partner commerciali e le compagnie di trasporto merci in circostanze estremamente difficili.

La compagnia in Italia continua a dare la possibilità agli italiani bloccati all’estero di ricongiungersi con i propri cari tramite l’aeroporto di Roma Fiumicino. Qatar Airways, che ha riadattato temporaneamente i propri servizi, continua a operare con una frequenza di 4 volte alla settimana. A partire da maggio saranno operativi i voli in partenza dall’aeroporto verso alcune delle destinazioni attualmente servite dalla compagnia.

La pandemia COVID-19 ha generato una sfida senza precedenti per Qatar Airways e per l’industria aeronautica nel suo complesso. Mentre la compagnia continua a mantenere le operazioni, dove possibile, per rimpatriare più persone possibile e trasportare le forniture essenziali, la domanda complessiva del trasporto aereo è diminuita in modo significativo.

A questo link le destinazioni che attualmente risultano operative: https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html.

Da metà febbraio Qatar Airways ha contribuito a riunire oltre un milione di passeggeri con i propri cari, operando sia servizi di linea che voli charter ed extra settore. Nelle ultime settimane la compagnia aerea ha aiutato a rimpatriare oltre 45.000 passeggeri in Francia, 70.000 in Germania e oltre 100.000 clienti nel Regno Unito. Lavorando con i governi e le compagnie di viaggio in tutto il mondo, Qatar Airways ha operato oltre 90 voli charter e voli extra-settore che hanno ricondotto a casa più di 26.000 viaggiatori rimasti confinati all’estero.

La richiesta di aiutare a rimpatriare i cittadini bloccati ha visto Qatar Airways volare verso nuove destinazioni come Brisbane, Christchurch e Toronto. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a operare circa 60 voli di linea al giorno verso 40 destinazioni e sta lavorando a stretto contatto con le ambasciate di tutto il mondo per organizzare charter per il rimpatrio dei cittadini bloccati.

Con il calo della capacità globale del trasporto aereo merci, Qatar Airways Cargo ha aumentato le operazioni per garantire la continuità del commercio mondiale e la circolazione di forniture mediche e di aiuti essenziali. La compagnia continua ad operare un significativo programma di trasporto merci con quasi 100 voli al giorno. Nell’ultimo mese l’operatore cargo ha lavorato a stretto contatto con i governi e le ONG per trasportare oltre 70.000 tonnellate di forniture mediche e di aiuti – per un’equivalente di circa 500 Boeing 777 Freighter a pieno carico – alle regioni del mondo che hanno subito un impatto su servizi di linea e charter. Per continuare a soddisfare la domanda, la divisione cargo del Gruppo utilizza anche aerei passeggeri per il trasporto di sole merci verso destinazioni in Cina, Europa, India e Medio Oriente.

Il vettore ha lavorato diligentemente per ridurre o rinviare i costi, ove possibile. La compagnia ha recentemente lavorato con il personale per implementare un “Programma di solidarietà”, attraverso cui il personale di livello medio e dirigenziale oltre a quello di Doha vedrà posticipato una parte del proprio stipendio base. Per questi dipendenti, lo stipendio mensile di base sarà soggetto a un differimento del 50%. La misura temporanea dovrebbe durare tre mesi, a partire da aprile 2020, la posizione sarà tenuta sotto controllo a seconda della situazione economica.

L’Amministratore Delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Tutto il team di Qatar Airways ha lavorato duramente nelle ultime settimane per riportare a casa le persone bloccate all’estero. Abbiamo costruito un forte livello di fiducia con i nostri passeggeri, i governi, i partner di viaggio e le imprese di trasporto merci come soggetto affidabile quando c’era più bisogno di noi e continuiamo a offrire un programma operativo dove possibile e consentito dai governi. Abbiamo anche introdotto un sistema di differimento dello stipendio dei dipendenti, che la Società accrediterà il più presto possibile quando le circostanze lo permetteranno. Anche molti altri gruppi di lavoro all’estero e a tutti i livelli occupazionali si sono offerti di accettare il differimento volontario dello stipendio in solidarietà con i colleghi, rafforzando il fatto che la famiglia di Qatar Airways Group è quella che ha a cuore i migliori interessi l’uno dell’altro e della compagnia aerea. So che molti dei nostri dipendenti hanno lasciato la famiglia e gli amici a casa per impegnarsi a costruire questa compagnia aerea con me e faremo sempre ciò che è nel migliore interesse sia dell’azienda che del nostro personale, così impegnato. Non potrei essere più orgoglioso del nostro team che ha lavorato duramente per costruire una fiducia ancora maggiore con i viaggiatori”.

Come compagnia aerea Qatar Airways mantiene i più alti standard igienici possibili, che includono la disinfezione regolare degli aeromobili, l’uso di prodotti di pulizia raccomandati dall’International Air Transport Assiciation (IATA) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e lo screening termico dell’equipaggio. Inoltre, gli aerei di Qatar Airways sono dotati dei più avanzati sistemi di filtrazione dell’aria.

Anche l’Hamad International Airport (HIA) sta riducendo al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale. Come pilastro vitale per l’economia nazionale del Qatar, le porte di HIA rimangono aperte mentre continua le sue operazioni per ricongiungere i cittadini alle loro famiglie attraverso Doha e per garantire la sicurezza alimentare del Qatar attraverso il servizio cargo.

In termini di misure igieniche, HIA ha implementato rigorose procedure di pulizia e ha chiuso la maggior parte delle strutture non essenziali per i passeggeri e tutti i punti di contatto vengono igienizzati ogni 10-15 minuti.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)