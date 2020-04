Le pilot and cabin crew companies di Norwegian in Svezia e Danimarca dichiarano fallimento

Norwegian ha comunicato: “A causa della continua diffusione del Coronavirus (COVID-19), la maggior parte dei paesi ha sconsigliato o vietato i viaggi non essenziali. La chiusura dei confini e le restrizioni hanno effettivamente fermato l’intero settore aereo. Di conseguenza, quasi tutte le operazioni di volo di Norwegian sono state annullate, mentre i costi per gli air crew rimangono. I piloti e i cabin crew in Scandinavia sono impiegati in sussidiarie di Norwegian Group. Sfortunatamente, nonostante le misure che la compagnia ha già adottato per ridurre i costi, il Board di queste società non ha altra scelta che fare domanda per la bancarotta.

Le decisioni in merito alla denuncia di fallimento nelle quattro crew subsidiaries sono state prese dalle rispettive commissioni lunedì 20 aprile 2020”.

“L’impatto che il Coronavirus ha avuto sul settore aereo non ha precedenti. Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare di prendere questa decisione di ultima istanza e abbiamo chiesto l’accesso al sostegno del governo sia in Svezia che in Danimarca ”, ha affermato il CEO di Norwegian, Jacob Schram.

“I nostri piloti e cabin crew sono al centro della nostra attività e hanno svolto un lavoro fantastico per molti anni. È straziante che le nostre Swedish and Danish pilot and cabin crew subsidiaries siano ora costrette a presentare istanza di fallimento e mi dispiace davvero per le conseguenze che ciò avrà per i nostri colleghi. Stiamo lavorando tutto il giorno per superare questa crisi e tornare come una Norwegian più forte, con l’obiettivo di riportare il maggior numero possibile di colleghi in aria”, ha detto Schram.

“In Norvegia esistono opportunità di congedo efficienti, il che significa che il governo paga tutti i costi relativi ai salari per tutta la durata del periodo di congedo. Sfortunatamente, non esiste una copertura equivalente nei programmi in Svezia o Danimarca.

Nonostante le misure che la compagnia ha già adottato, insieme alla mancanza di un significativo sostegno finanziario da parte dei governi svedese e danese, non abbiamo scelta. Il Board delle seguenti società di Norwegian Group, lunedì 20 aprile, ha deciso di presentare istanza di fallimento: Norwegian Pilot Services Sweden AB; Norwegian Pilot Services Denmark ApS; Norwegian Cabin Services Denmark ApS; Norwegian Air Resources Denmark LH ApS.

A causa della straordinaria situazione (forza maggiore), Norwegian ha anche notificato a OSM Aviation di aver annullato i crew provision agreements con diverse delle sue OSM Aviation subsidiaries. Queste compagnie hanno crew basati in Spagna, Regno Unito, Finlandia, Svezia e Stati Uniti”, comunica Norwegian.

Le azioni di cui sopra interesseranno 1.571 piloti e 3.134 cabin crew. Circa 700 piloti e 1.300 cabin crew basati in Norvegia, Francia e Italia non sono interessati.

Il processo di presentazione delle domande di fallimento da parte delle sussidiarie è ora gestito dai tribunali fallimentari e dai fiduciari nei rispettivi paesi.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)