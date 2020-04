Emirates aumenta le misure di sicurezza per clienti e dipendenti in aeroporto e a bordo

Emirates sta intensificando le misure precauzionali in aeroporto e a bordo per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e clienti. Cabin crew, boarding agents and ground staff a diretto contatto con i passeggeri indosseranno ora dispositivi di protezione individuale (DPI) che includono un abito monouso protettivo sopra le loro divise e una visiera di sicurezza, oltre a maschere e guanti.

Al Dubai International Airport, guanti e maschere sono obbligatori per tutti i clienti e i dipendenti. Gli scanner termici monitorano le temperature di tutti i passeggeri e i dipendenti che entrano in aeroporto. Indicatori fisici di distanza sono stati posizionati a terra e nelle aree di attesa per aiutare i viaggiatori a mantenere la distanza necessaria durante il check-in e l’imbarco.

Il team dell’aeroporto ha inoltre installato barriere protettive in ciascun banco check-in per fornire ulteriore sicurezza ai passeggeri e ai dipendenti durante l’interazione al banco.

A bordo dei voli Emirates, i posti sono preassegnati con posti liberi collocati tra singoli passeggeri o gruppi familiari nel rispetto dei protocolli di distanza fisica.

Emirates ha inoltre modificato i suoi servizi di volo per motivi di salute e sicurezza. Cibo e bevande continuano ad essere offerti sotto forma di bento-styled boxes per ridurre il contatto tra l’equipaggio e i clienti durante il servizio pasti e minimizzare il rischio di interazione. Le scatole personali offrono ai clienti sandwich, bevande, snack e dessert.

Allo stesso modo, per ridurre il rischio di diffusione del virus, le riviste e altro materiale di lettura sono temporaneamente non disponibili. Il bagaglio a mano non è attualmente accettato sui voli. Gli oggetti da portare in cabina sono limitati a laptop, borsetta, valigetta o articoli per bambini. Tutti gli altri articoli devono essere registrati e Emirates aggiungerà la franchigia bagaglio a mano alla franchigia bagaglio del cliente. I clienti devono indossare maschere e guanti per tutto il viaggio dal check-in fino allo sbarco.

Tutti gli aeromobili Emirates saranno sottoposti a processi avanzati di pulizia e disinfezione a Dubai dopo ogni viaggio.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)