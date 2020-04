easyJet: in vendita in anticipo i voli per la primavera 2021

easyJet anticipa di cinque mesi la programmazione dei voli per la primavera 2021, rendendo possibile l’acquisto dei biglietti a partire da mercoledì 22 aprile. L’anticipazione dell’apertura della vendita dei voli, normalmente prevista per settembre, permetterà ai clienti di poter prenotare prima e con un notevole risparmio sui voli previsti per la stagione primaverile 2021, comprese le due settimane di Pasqua.

I voli sono già disponibili sul sito easyJet.com. I clienti che quest’anno hanno dovuto modificare i propri piani di viaggio previsti per Pasqua a causa della pandemia, possono quindi già pianificare per il prossimo anno, approfittando delle offerte per centinaia di destinazioni in Europa.

Tra il 28 marzo e il 18 aprile 2021, infatti, easyJet ha programmato oltre 47 mila voli, con un’offerta complessiva di oltre 3 milioni di posti per organizzare le prossime vacanze di Pasqua.

Se lo desiderano, i clienti hanno anche la possibilità di spostare le proprie prenotazioni esistenti alla prossima primavera, con la rassicurazione che non verrà applicata alcuna commissione di cambio. Oltre alle settimane di Pasqua, easyJet sta attualmente rivedendo il calendario per valutare per quali altri periodi di interesse potrebbe essere in grado di mettere in vendita i voli prossimamente, per continuare ad offrire ai clienti ancora più scelta e flessibilità.

Inoltre, il bagaglio da stiva e il trasporto di attrezzature sportive sono attualmente in vendita a solo 1 euro. Questo include valigie, biciclette, sci, tavole da surf, mazze da golf, tende e zaini: è sufficiente effettuare la prenotazione entro la mezzanotte di martedì 28 aprile per approfittarne.

Robert Carey, Chief Commercial e Planning Officer di easyJet, commenta: “Consapevoli del fatto che quest’anno molte persone hanno dovuto rinunciare alle vacanze di Pasqua, abbiamo deciso di anticipare la messa in vendita dei biglietti per la prossima primavera, in modo che i nostri clienti possano prenotare una nuova vacanza o, se stanno riorganizzando i loro piani di viaggio, avere ancora più date e destinazioni tra cui scegliere. Prenotando in anticipo i clienti non solo otterranno il miglior rapporto qualità-prezzo su centinaia di destinazioni della nostra rete, ma potranno anche prenotare il bagaglio da stiva a solo 1 euro: daremo loro un momento per cui aspettare con trepidazione l’anno prossimo”.

Per assistere ulteriormente i clienti che hanno dovuto modificare i propri piani di viaggio, easyJet ha rinunciato alla tassa di cambio associata al cambio dei voli. Tutti i clienti possono ora cambiare le date dei loro prossimi voli posticipandoli a qualsiasi momento fino al 21 febbraio oppure nel periodo pasquale. L’esenzione dalla tassa di cambio si applica sia alle prenotazioni esistenti che a quelle nuove fino a nuovo fino a nuovo avviso. I clienti possono effettuare le modifiche alla loro prenotazione online attraverso la sezione “Gestisci prenotazioni” su www.easyJet.com.

(Ufficio Stampa easyJet)