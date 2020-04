Piaggio Aerospace: prorogato al 29 maggio il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

E’ stato posticipato al 29 maggio prossimo il termine ultimo per l’invio delle manifestazioni di interesse all’acquisto dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace.

Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica a livello internazionale da COVID-19 e le conseguenti, ulteriori misure di contenimento adottate da numerosi governi hanno infatti convinto il Commissario Straordinario Vincenzo Nicastro a prolungare di circa un mese il tempo utile per l’invio della documentazione necessaria da parte dei potenziali interessati, “in modo da consentire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di vendita avviata nel febbraio scorso”, ha spiegato Nicastro.

L’esatta scadenza del bando avviato il 27 febbraio 2020 – secondo quanto recita anche un annuncio a pagamento pubblicato questa mattina su alcuni giornali finanziari – è fissata dunque alle “18:00 ora italiana del 29 maggio 2020”.

Proseguono intanto, nel rispetto massimo delle misure di sicurezza a tutela dei lavoratori, le attività produttive di Piaggio Aerospace nelle sedi di Villanova d’Albenga, in provincia di Savona, e di Genova. Da lunedì di questa settimana, oltre che la manutenzione di aerei e motori in dotazione alle flotte governative, è ripartita anche parte della produzione velivoli, dopo che la registrazione da parte della Corte dei Conti ha reso esecutivo il contratto, siglato nel dicembre scorso con le Forze Armate, per l’acquisto di 9 velivoli P.180 e l’ammodernamento di ulteriori 19. La forza lavoro attualmente operativa è pari a circa il 60% del totale, un terzo della quale in modalità di smart working.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace)