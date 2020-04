Boeing annuncia cambiamenti nella sua organizzazione

Boeing ha annunciato oggi importanti cambiamenti di organizzazione e di leadership finalizzati a favorire una maggiore integrazione e un miglioramento continuo. Le modifiche sono effettive dal 1° maggio.

Un nuovo gruppo, Enterprise Operations, Finance & Strategy, consoliderà diverse aree importanti, riunendo i team responsabili di manufacturing, supply chain and operations, finance, enterprise performance, strategy, enterprise services and administration. Guidata da Greg Smith, executive vice president, Enterprise Operations, and chief financial officer, questa nuova organizzazione globale integrerà l’eccellenza operativa e i principi coerenti di Boeing e della sua supply chain, ripristinerà la salute della supply chain e della produzione, oltre che di Boeing e dell’industria aerospaziale più ampia per la ripresa dalla pandemia COVID-19.

Il Corporate Audit entrerà a far parte del nuovo gruppo di Smith e continuerà a riferire direttamente al Boeing Board of Directors Audit Committee come fa oggi, fornendo servizi indipendenti di consulenza obiettiva per migliorare le operazioni aziendali.

Jenette Ramos, senior vice president of Manufacturing, Supply Chain & Operations, porterà 34 anni di esperienza Boeing, leadership e capacità operative in un incarico speciale a supporto di Smith e del presidente e CEO di Boeing David Calhoun.

La società sta inoltre combinando i suoi legal and core compliance programs, inclusi global trade controls, ethics and business conduct, in un’unica organizzazione guidata da Brett Gerry, chief legal officer and executive vice president of Global Compliance. Questo approccio migliorerà il già forte programma di conformità interna e governance di Boeing attraverso una responsabilità mirata e un approccio più integrato alle responsabilità. Aiuterà inoltre l’azienda a far fronte in modo proattivo ai nuovi obblighi legali e di conformità derivanti da un contesto normativo globale sempre più complesso.

Per accelerare questo importante lavoro, basandosi sulla forza esistente del suo programma di conformità ed etica, Boeing nominerà presto un chief compliance officer responsabile della gestione delle attività di conformità, etica e controllo dell’azienda. Questa persona riferirà a Gerry, con una linea di segnalazione diretta a Calhoun e al Comitato di controllo su questioni di conformità ed etica.

Infine, le Boeing Government Operations, guidate dall’Executive Vice President Tim Keating, assumeranno le Global Spectrum Management activities dell’azienda, che garantiscono l’uso sicuro, efficiente e conforme dello spettro delle radiofrequenze nei prodotti e nelle operazioni Boeing.

“Sono fiducioso che questi cambiamenti favoriranno un maggiore allineamento tra le nostre funzioni, per mantenere gli impegni dei clienti in un mercato in evoluzione e sostenere i nostri continui sforzi per sviluppare i talenti attraverso compiti di leadership impegnativi”, ha detto Calhoun. “Un ringraziamento speciale a Greg, Brett, Tim e Jenette per aver assunto nuove responsabilità di leadership”.

In concomitanza con questi cambiamenti organizzativi, Diana Sands, senior vice president of the Office of Internal Governance and Administration, ha deciso di ritirarsi da Boeing alla fine di quest’anno dopo quasi 20 anni con la società.

“Negli ultimi due decenni, Diana ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di un programma di etica e conformità leader del settore, ha ricoperto diversi ruoli finanziari critici ed è stata una forte sostenitrice del progresso della diversità e dell’inclusione all’interno dell’azienda”, ha affermato Calhoun. “Il Boeing Board of Directors e io siamo profondamente grati per la leadership, l’integrità e il servizio dedicato di Diana”.

(Ufficio Stampa Boeing)