De Havilland Canada annuncia il Component Solutions program per i Dash 8-400 customers

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha annunciato oggi che il De Havilland Component Solutions (DCS) program è ora disponibile per fornire component management support agli operatori degli aerei Dash 8-400. Basandosi sui servizi precedentemente disponibili nell’ambito dello Smart Parts program, il DCS program ridurrà al minimo gli aircraft life cycle costs e fornirà soluzioni ottimizzate per la supply chain, livelli di servizio garantiti e fixed cost-per-flight-hour commitments.

“Come OEM, De Havilland Canada ha un interesse acquisito nell’uso ottimale dei nostri aerei Dash 8 e nel successo delle operazioni dei nostri clienti”, ha affermato Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada. “I Cost-per-flight-hour contracts e le spese di capitale anticipate e ridotte disponibili attraverso il programma DCS aiutano i nostri clienti, fornendo costi e flussi di cassa prevedibili per semplificare le operazioni degli aeromobili. I nostri clienti beneficiano inoltre dell’esperienza di De Havilland Canada in warranty administration, planning and supplier management, oltre al supporto del team tecnico di De Havilland Canada. In qualità di single-channel provider of component management solutions, consentiamo agli operatori di concentrarsi sul proprio core business”.

Il programma DCS garantisce soluzioni di riparazione economiche e accessibilità globale a oltre mille differenti aircraft components posizionati in centri di distribuzione situati strategicamente. Il programma può essere personalizzato per soddisfare le esigenze e l’ambiente di ogni cliente, compresa la disponibilità di on-site component leases presso le basi preferite dei clienti ed è progettato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di riparazione personalizzate. Più di 130 aeromobili Dash 8 series sono iscritti al programma.

Con l’acquisizione del programma aeronautico Dash 8, Longview Aviation Capital ha rilanciato De Havilland Canada. Il portafoglio di De Havilland Canada include il supporto alla flotta mondiale di aeromobili Dash 8-100/200/300/400, nonché la produzione e la vendita dell’aeromobile Dash 8-400.

