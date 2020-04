IATA: aumento dei rischi per l’occupazione con il collasso dei ricavi delle compagnie aeree europee

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato ulteriori analisi riguardanti la crescente crisi finanziaria che minaccia le compagnie aeree europee e ha chiesto un’azione urgente dei governi per preservare i servizi aerei.

L’analisi della IATA mostra che la potenziale perdita di entrate dei vettori europei nel 2020 è cresciuta fino a $89 miliardi e che la passenger demand (misurata in Revenue Passenger Kilometers) dovrebbe essere del 55% inferiore ai livelli del 2019. Questo è in aumento rispetto alle stime precedenti (rilasciate il 24 marzo) di $76 miliardi e 46% rispettivamente. Complessivamente, IATA stima che l’attuale crollo del 90% del traffico aereo metta a rischio circa 6,7 milioni di posti di lavoro e potrebbe determinare un impatto negativo sul PIL di $452 miliardi in Europa. Ciò equivale a ulteriori 1,1 milioni di posti di lavoro e $74 miliardi di PIL rispetto alle stime di marzo di 5,6 milioni di posti di lavoro e $378 miliardi.

Il crescente rischio per l’occupazione e il PIL è dovuto a un impatto maggiore di quanto precedentemente previsto da parte delle restrizioni ai viaggi aerei introdotte a seguito della pandemia di COVID-19. La nuova analisi della IATA si basa su uno scenario di gravi restrizioni ai viaggi della durata di tre mesi, con una graduale revoca delle restrizioni nei mercati nazionali, seguita da viaggi regionali e intercontinentali.

Alcuni degli impatti a livello nazionale includono:

Regno Unito: 140 milioni di passeggeri in meno con conseguente perdita di entrate di $26,1 miliardi, rischiando quasi 661.200 posti di lavoro e circa $50,3 miliardi di contributi all’economia del Regno Unito.

Spagna: 114 milioni di passeggeri in meno con conseguente perdita di entrate di $15,5 miliardi, rischiando 901.300 posti di lavoro e $59,4 miliardi di contributi all’economia spagnola.

Germania: 103 milioni di passeggeri in meno con conseguente perdita di entrate di $17,9 miliardi, rischiando 483.600 posti di lavoro e $34 miliardi di contributi all’economia tedesca.

Italia: 83 milioni di passeggeri in meno con conseguente perdita di entrate di $11,5 miliardi, rischiando 310.400 posti di lavoro e $21,1 miliardi di contributi all’economia italiana.

Francia: 80 milioni di passeggeri in meno con conseguente perdita di entrate di $14,3 miliardi, rischiando 392.500 posti di lavoro e $35,2 miliardi in contributi all’economia francese.

“È essenziale che i governi si muovano rapidamente per ridurre al minimo questo danno economico. Tra le prime priorità dovrebbero figurare il sostegno finanziario diretto, i prestiti e gli sgravi fiscali alle compagnie aeree. Anche la riduzione normativa è cruciale, in particolare una modifica temporanea a EU261 per offrire una maggiore flessibilità in termini di rimborsi per voli cancellati”, afferma IATA.

“Ogni lavoro creato nel settore dell’aviazione sostiene altri 24 posti di lavoro nell’economia più ampia. Sfortunatamente, ciò significa che quando scompaiono i posti di lavoro nel settore dell’aviazione, l’impatto è amplificato in tutta l’economia. La nostra ultima valutazione d’impatto mostra che il numero di posti di lavoro a rischio è aumentato a 6,7 milioni in tutta Europa. Dato che le compagnie aeree affrontano una crisi di liquidità senza precedenti, abbiamo disperatamente bisogno del sostegno finanziario e normativo del governo europeo”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

Mentre le compagnie aeree lottano per la sopravvivenza, l’industria sta cercando di pianificare un riavvio della connettività aerea una volta che le restrizioni inizieranno a essere revocate. Sono stati identificati alcuni requisiti per garantire un riavvio corretto: saranno necessarie misure di rafforzamento della fiducia per incoraggiare un ritorno al viaggio, ciò significa che i governi forniranno stimoli economici e misure coordinate per garantire che i viaggi siano sicuri; i governi dovrebbero basarsi sulle competenze operative del settore per garantire risultati efficienti; gli standard globali con riconoscimento reciproco saranno essenziali per una corretta attuazione; qualsiasi misura temporanea introdotta dai governi dovrebbe essere esercitata con una chiara strategia di uscita.

“Il mondo farà affidamento sulle compagnie aeree e sulla connettività aerea per ripristinare l’economia globale. Un riavvio riuscito del settore sarà cruciale. A tale scopo, IATA ospita una serie di vertici regionali per riunire i governi e le principali parti interessate, al fine di massimizzare le possibilità di un riavvio ordinato. L’armonizzazione e il coordinamento delle misure saranno fondamentali. E come sempre, saremo guidati dalla scienza in termini di ciò che può essere implementato in modo efficace”, ha affermato Schvartzman.

(Ufficio Stampa IATA)