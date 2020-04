Austrian Airlines converte aeromobili passeggeri in cargo

Le operazioni di volo regolari presso Austrian Airlines sono sospese dal 18 marzo a causa della crisi Coronavirus. Da allora la compagnia aerea nazionale austriaca ha parcheggiato all’incirca 70 aerei all’aeroporto di Vienna.

Tuttavia, gran parte della flotta a lungo raggio ha avuto un nuovo scopo: gli aerei ora trasportano merci, principalmente dalla Cina e dalla Malesia all’Austria. A tal fine, Austrian Airlines ha già utilizzato lo spazio sui sedili degli aeromobili in cabina passeggeri nelle ultime settimane, oltre alla cargo capacity nell’aircraft belly.

A causa della forte domanda, la compagnia aerea ha avviato il processo di certificazione necessario per la conversione temporanea di aeromobili passeggeri in aerei cargo. Ieri la conversione del primo dei due B777 è iniziata presso Austrian Technik a Vienna.

La rimozione di 270 dei 306 sedili passeggeri da tutte le classi di viaggio è iniziata dall’aeromobile con registrazione OE-LPC ed è prevista per essere completata mercoledì 29 aprile. La conversione del secondo jet a lungo raggio, con registrazione OE-LPA, inizierà il 3 maggio e il completamento è previsto per il 7 maggio. Lo smantellamento dei posti in Economy, Premium Economy e Business Class richiederà circa 500 ore-uomo per aereo e aumenterà la cargo capacity di circa il 35%. Il volume cargo che può essere trasportato nell’aircraft belly e nella cabina passeggeri sarà quindi aumentato da circa 210 m3 a 280 m3.

“La richiesta di trasporto merci, in particolare di dispositivi di protezione medica, è enorme. Ora stiamo facendo spazio per più carico sui nostri aerei a lungo raggio. Ciò consentirà di colmare il tempo necessario per riavviare la nostra attività passeggeri”, spiega l’Austrian Airlines Chief Operating Officer, Jens Ritter. “Non appena la domanda di viaggio si ripresenterà, possiamo riconvertire i velivoli in aerei passeggeri in qualsiasi momento”.

Da Xiamen, Penang e Shanghai, la compagnia aerea austriaca ha già operato circa 50 voli cargo. In collaborazione con Lufthansa Cargo e time:matters Austria, circa 770 tonnellate di forniture mediche sono state portate in Austria. Altri 45 voli sono attualmente in fase di pianificazione.

Al momento, il programma di voli cargo Austrian comprende un collegamento giornaliero con Shanghai e voli regolari per Xiamen e Penang. Dall’inizio di maggio l’offerta cargo verrà ampliata e includerà voli per Pechino e Shenzen. Altre destinazioni in Cina, ma anche in altri paesi, possono essere esaminate e incluse con breve preavviso.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)