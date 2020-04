IATA rileva una carenza di air cargo capacity

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati relativi alle air cargo performance a marzo, dimostrando una grave carenza di capacità. La domanda globale, misurata in cargo tonne kilometers (CTK), è diminuita del 15,2% a marzo rispetto all’anno precedente (-15,8% per i mercati internazionali). La capacità globale, misurata in available cargo tonne kilometers (ACTK), è diminuita del 22,7% a marzo rispetto all’anno precedente (-24,6% per i mercati internazionali).

I mercati internazionali rappresentano l’87% delle merci aviotrasportate. La belly capacity relativa all’international air cargo si è ridotta del 43,7% a marzo rispetto all’anno precedente. Ciò è stato parzialmente compensato da un aumento della capacità del 6,2% attraverso l’uso esteso di freighter aircraft, compreso l’uso di aeromobili passeggeri inattivi per all-cargo operations.

“Al momento, non abbiamo abbastanza capacità per soddisfare la domanda rimanente per air cargo. I volumi sono diminuiti di oltre il 15% a marzo rispetto all’anno precedente. Ma la capacità è crollata di quasi il 23%. Il divario deve essere affrontato rapidamente perché le forniture vitali devono arrivare dove sono maggiormente necessarie. Ad esempio, c’è un raddoppio della domanda di spedizioni farmaceutiche che sono fondamentali per questa crisi. Con la maggior parte della flotta passeggeri inattiva, le compagnie aeree stanno facendo del loro meglio per soddisfare la domanda aggiungendo freighter services, compreso l’adattamento di passenger aircraft per all-cargo activity. Ma effettuare queste operazioni speciali porta ad affrontare ostacoli burocratici. I governi devono ridurre la burocrazia necessaria per approvare i voli speciali e garantire agevolazioni sicure ed efficienti per gli equipaggi”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

La IATA esorta i governi a tagliare i documenti per le operazioni charter, esentare i cargo crew dalle regole di quarantena che si applicano alla popolazione generale, garantire che vi siano personale e strutture adeguati per elaborare le merci in modo efficiente.

IATA ha inoltre annunciato che il 23-24 novembre 2020 si terrà ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, il suo riprogrammato 76° Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit. Il 76° AGM e il World Summit IATA saranno ospitati da KLM Royal Dutch Airlines presso il RAI Convention Center. Le date sono state selezionate in previsione che le restrizioni sui viaggi saranno state revocate e che le autorità di sanità pubblica nei Paesi Bassi consentiranno a quel tempo grandi riunioni. IATA lavorerà con le autorità sanitarie per garantire che vengano prese tutte le precauzioni affinché la riunione si svolga in modo sicuro.

“La lotta contro COVID-19 è la massima priorità del mondo. Il costo economico e sociale della sconfitta del virus sarà elevato. L’estrema difficoltà finanziaria del settore aereo ne è un esempio lampante. Nel mondo post-pandemico, un’industria del trasporto aereo praticabile sarà fondamentale. Sarà leader nella ripresa economica svolgendo il suo ruolo tradizionale di collegamento di persone, merci e imprese a livello globale. Ma saremo un’industria cambiata. In previsione che il mondo sia tornato a una normalità sufficiente entro novembre, riuniremo le compagnie aeree del mondo per guardare avanti insieme, mentre affrontiamo le maggiori sfide che abbiamo mai affrontato. L’aviazione è il business della libertà. Siamo resistenti. E questo AGM ci aiuterà a costruire un futuro ancora più forte”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

