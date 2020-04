Air France adatta il proprio network in risposta alla crisi

Dallo scoppio del Coronavirus, nonostante un forte calo delle attività e successive chiusure dei confini, Air France ha continuato a operare alcuni voli. Con una capacità che attualmente rappresenta meno del 5% delle sue normali operazioni, la compagnia aerea mantiene un programma di volo minimo giustificato dagli ultimi rimpatri dei clienti e dalla necessità di mantenere collegamenti con i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare. Tra le destinazioni servite ve ne sono 3 nella Francia continentale (Tolosa, Marsiglia e Nizza), una quindicina di città europee e una ventina di paesi in tutto il mondo. Ad oggi, oltre 270.000 persone, tra cui 155.000 cittadini francesi, sono stati rimpatriati.

Questi servizi rendono possibili viaggi essenziali, sia per motivi medici che familiari. Consentono inoltre il trasporto di merci, quali attrezzature mediche o alimenti. L’attività di Air France Cargo sta svolgendo un ruolo essenziale nel trasporto aereo tra Francia e Cina, in particolare operando velivoli B777 normalmente riservati al trasporto passeggeri. Grazie a queste cabin conversions, la compagnia aerea ha aumentato la sua cargo capacity del 50%.

Amel Hammouda, EVP Transformation & Network, ha dichiarato: “Stiamo continuando ad adattare la nostra rete in tempo reale per conformarci alle autorizzazioni internazionali, ma il nostro ruolo è sempre stato e rimane oggi più che mai il legame tra nazioni e persone. Ci impegniamo quotidianamente per rendere possibili i viaggi essenziali, rispettando ovviamente i nostri requisiti di sicurezza di volo e responsabilità ambientale”.

In attesa dei termini precisi delle relaxed lockdown measures da parte del governo francese, Air France si sta preparando a riprendere le sue operazioni, a partire da un aumento della capacità sui voli nazionali. Il programma di volo sarà quindi gradualmente incrementato per la stagione estiva 2020. Tuttavia, le attività commerciali rimarranno fortemente dipendenti dall’apertura dei confini e dalle prenotazioni dei clienti.

In questo contesto, i team di Air France restano mobilitati per accogliere tutti i clienti a bordo dei loro aeromobili il prima possibile e in totale sicurezza.

(Ufficio Stampa Air France)