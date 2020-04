News Brevi – 28.04.2020

SWISS EFFETTUA VOLI CARGO PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA – SWISS ha effettuato un totale di sette charter cargo flights da Shanghai (Cina) verso la Svizzera per conto della Croce rossa svizzera. I voli, che hanno portato attrezzature mediche e testing materials in Svizzera, sono stati effettuati con il supporto della divisione Swiss WorldCargo della compagnia. In totale, i voli hanno portato oltre 20 milioni di maschere protettive e 300.000 tute protettive. I voli sono stati effettuati con aeromobili Airbus A340 e Boeing 777. Per sfruttare al massimo lo spazio disponibile, il carico è stato trasportato non solo nella stiva ma anche nella cabina passeggeri. Markus Binkert, SWISS CFO and member of the Management Board responsible for the cargo division, commenta: “Sui voli cargo operati per conto della Swiss Red Cross abbiamo portato forniture mediche urgenti. Siamo lieti di poter sostenere la Svizzera e la popolazione in questi tempi”.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA NUOVE PROCEDURE DI PULIZIA ED EQUIPAGGIAMENTI PROTETTIVI – American Airlines sta aggiornando e migliorando le sue procedure di pulizia a bordo e inizierà a offrire dispositivi di protezione individuale ai clienti. I miglioramenti alle procedure di pulizia inizieranno questa settimana e si estenderanno ad ogni mainline and regional flight nel tempo. A partire dall’inizio di maggio, American si baserà sul suo cleaning program completo espandendo le procedure di pulizia già utilizzate durante le soste più lunghe per ogni mainline flight. Questa pulizia utilizzerà un disinfettante approvato dalla Environmental Protection Agency (EPA). American sta inoltre espandendo le pulizie più profonde e la disinfezione a tutti i voli regionali. All’inizio di maggio, American inizierà il processo di distribuzione di salviette o gel igienizzanti e maschere per il viso ai clienti. Questa offerta si espanderà a tutti i voli quando le forniture e le condizioni operative lo consentiranno. “Stiamo cercando il benessere dei nostri clienti per offrire loro tranquillità mentre viaggiano con noi”, ha affermato Kurt Stache, Senior Vice President of Customer Experience. “Ci stiamo muovendo rapidamente e continueremo a migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri clienti e membri del team mentre navighiamo insieme in questi tempi”. Le maschere saranno necessarie per gli assistenti di volo durante ogni mainline and regional flight a partire dal 1° maggio. Inoltre, la compagnia aerea ha aggiunto nel galley su ogni mainline flight un contenitore con dispositivi di protezione individuale, comprese le maschere per gli assistenti di volo e i piloti e altri articoli igienizzanti. “In questo periodo i membri del nostro team in prima linea stanno davvero andando oltre”, ha continuato Stache. “Il loro impegno è a dir poco incredibile e continueremo a lavorare con loro per assicurarci che abbiano le attrezzature di cui hanno bisogno per sentirsi al sicuro”. Anche in aeroporto American ha ampliato la frequenza di pulizia delle aree sotto il suo controllo.

ANA COMUNICA I RISULTATI DELL’ANNO FISCALE CHIUSO AL 31 MARZO 2020 – ANA HOLDINGS INC. riporta oggi i risultati finanziari per il FY2019 (aprile 2019 – marzo 2020). La performance consolidata durante l’anno fiscale 2019 include ricavi operativi per 1.974,2 miliardi di yen (-4,1% rispetto al FY18) a causa di un drastico calo dei ricavi nel settore del trasporto aereo. Mentre ANA ha cercato di ridurre i costi e combattere l’aumento delle spese, l’impatto della diffusione del Coronavirus e le conseguenti restrizioni a livello globale hanno portato a cancellazioni di voli, riduzione dei passeggeri nazionali e internazionali, minore volume di merci e riduzione delle performance finanziarie rispetto all’anno fiscale precedente. L’operating income è pari a 60,8 miliardi di yen (165 miliardi di yen nel FY18, -63,2%) e l’ordinary income si attesta a 59,3 miliardi di yen (156,6 miliardi di yen nel FY18, -62,1%). Net income attribuibile ai proprietari della controllante pari a 27,6 miliardi di yen a seguito della perdita di valore dell’avviamento relativo a Peach Aviation Limited (110,7 miliardi di yen nel FY18, -75%). “ANA prevede che l’attuale calo della domanda continuerà, in quanto non è chiaro quando saranno revocate le restrizioni ai viaggi”, ha dichiarato Ichiro Fukuzawa, Executive Vice President and Chief Financial Officer of ANA HOLDINGS INC. “Dal momento che è difficile fare una previsione ragionevole per il FY2020 che è iniziato questo mese, non facciamo annunci in questo momento. Allo stesso tempo, stiamo assicurando fondi attraverso prestiti bancari e aumentando l’importo della linea di impegno creditizio e adottando misure a livello conservativo per mantenere la stabilità della liquidità”. “Allo stesso tempo, mentre ANA valuta e sostiene il pagamento dei dividendi come un aspetto importante per la gestione, è con grande rammarico che per l’anno fiscale in corso, il pagamento dei dividendi sarà di 0 yen fino a quando non saremo in grado di proiettare una previsione razionale e le condizioni finanziarie e l’ambiente si stabilizzeranno”, afferma ANA.

AMERICAN AIRLINES DONA CIBO IN FAVORE DELLA COMUNITA’ – Con le banche alimentari che devono far fronte ad una domanda record di fronte alla pandemia coronavirus (COVID-19), American Airlines ha donato 25.000 pasti alle cucine della comunità attraverso una partnership con il LEE Initiative’s Restaurant Workers Relief Program. La donazione, a beneficio delle cucine di Chicago e Washington, DC, segna oltre 200.000 libbre di cibo che American ha donato alle banche alimentari locali, agli ospedali e alle organizzazioni no profit durante la crisi coronavirus. Gran parte di questo cibo proviene dall’inflight service offerings del vettore. “Le comunità in tutto il paese hanno visto un aumento della necessità di pasti e abbiamo avuto un surplus di cibo a causa della diminuzione della domanda di viaggi aerei”, ha affermato Ron DeFeo, Senior Vice President of Global Engagement for American. “L’iniziativa è un ottimo esempio di lavoro all’interno di comunità e organizzazioni no profit, per aiutare a fornire ciò di cui hanno bisogno in un tempo senza precedenti”.