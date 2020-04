IATA: la domanda passeggeri è precipitata a marzo

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i risultati del traffico passeggeri globale a marzo 2020, dimostrando che la domanda (misurata in total revenue passenger kilometers o RPK) ha registrato un calo del 52,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo è stato il più grande declino della storia recente, riflettendo l’impatto delle azioni dei governi per rallentare la diffusione di COVID-19. In termini destagionalizzati, i volumi globali di passeggeri sono tornati ai livelli osservati l’ultima volta nel 2006. La capacità di marzo (in available seat kilometers o ASK) è diminuita del 36,2% e il load factor è precipitato di 21,4 punti percentuali al 60,6%.

“Marzo è stato un mese disastroso per l’aviazione. Le compagnie aeree hanno progressivamente risentito del crescente impatto delle chiusure delle frontiere e delle restrizioni legate alla mobilità, anche sui mercati nazionali. La domanda era allo stesso livello del 2006, ma abbiamo il doppio delle flotte e dei dipendenti. Peggio ancora, sappiamo che la situazione è peggiorata ancora di più in aprile e la maggior parte dei segnali indica una lenta ripresa”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

La domanda internazionale di passeggeri a marzo è diminuita del 55,8% rispetto a marzo 2019. Questo è molto peggio del calo del 10,3% da un anno all’altro a febbraio. Tutte le regioni hanno registrato un calo percentuale del traffico a due cifre. La capacità è crollata del 42,8% e il load factor è crollato di 18,4 punti percentuali al 62,5%.

Le compagnie aeree dell’Asia del Pacifico hanno guidato il declino, poiché il traffico a marzo è diminuito del 65,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, più del doppio del calo del 30,7% a febbraio. La capacità è scesa del 51,4% e il load factor è sceso di 23,4 punti percentuali al 57,1%.

I vettori europei hanno registrato un calo della domanda a marzo del 54,3% da un anno all’altro. A febbraio il traffico era praticamente piatto rispetto a febbraio dell’anno precedente. La capacità è scesa del 42,9% e il load factor è sceso di 16,8 punti percentuali al 67,6%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo del traffico del 45,9% a marzo, invertendo un aumento dell’1,6% a febbraio. La capacità è scesa del 33,5% e il load factor è sceso di 13,7 punti percentuali al 59,9%.

Il traffico dei vettori nordamericani è sceso del 53,7% rispetto a marzo di un anno fa, drammaticamente peggiorato da un calo del 2,9% a febbraio rispetto a febbraio 2019. La capacità è scesa del 38,1% e il load factor è sceso di 21,1 punti percentuali al 62,8%.

La domanda di viaggi nazionali è diminuita del 47,8% a marzo rispetto a marzo 2019 con una riduzione percentuale a due cifre in tutti i mercati. Questo rispetto a un calo del 21,3% da un anno all’altro a febbraio. La capacità è scesa del 24,5% e il load factor è sceso di 26,0 punti percentuali al 58,1%.

“L’industria è in caduta libera e non abbiamo toccato il fondo. Ma verrà un momento, presto spero, in cui le autorità saranno pronte per iniziare ad allentare le restrizioni alla mobilità e ad aprire le frontiere. È indispensabile che i governi lavorino ora con l’industria per prepararsi a quel giorno. È l’unico modo per garantire che siano in atto misure per mantenere i passeggeri al sicuro durante il viaggio e rassicurare i governi che l’aviazione non sarà un vettore nella diffusione della malattia. Dobbiamo anche evitare la confusione e la complessità seguite al 9.11. Gli standard globali reciprocamente accettati e praticabili dal punto di vista operativo saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo. L’unico modo per arrivarci è lavorare insieme”, ha detto de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)