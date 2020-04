International Airlines Group: perdite nel primo trimestre e potenziali 12.000 esuberi per British Airways

International Airlines Group (IAG) annuncia i risultati preliminari per il primo trimestre 2020 e continua a valutare ulteriori riduzioni dei costi e iniziative di cash flow in tutto il Gruppo. British Airways consulterà le proposte di ridondanza e ristrutturazione con i suoi sindacati.

I ricavi totali sono diminuiti del 13% a €4,6 miliardi, rispetto ai €5,3 miliardi dell’esercizio precedente. L’operating result before exceptional items ha rappresentato una perdita di €535 milioni rispetto a ull’utile di €135 milioni dell’anno scorso. Inoltre, l’utile ante imposte di IAG è stato influenzato da un addebito eccezionale di €1,3 miliardi derivante dall’inefficacia delle coperture carburante e valuta estera per il resto del 2020, a causa di un eccesso di copertura.

I risultati dettagliati per il primo trimestre verranno pubblicati come previsto il 7 maggio, accompagnati da una presentazione e una conference call per analisti e investitori.

Il risultato operativo nei primi due mesi del 2020 è stato simile a quello dell’anno scorso, nonostante la sospensione dei voli per la Cina a causa di COVID-19 dalla fine di gennaio. Tutta la riduzione del risultato operativo nel trimestre rispetto allo scorso anno è arrivata a marzo. La maggior parte della riduzione del risultato operativo di IAG è stata sostenuta da British Airways, seguita da Iberia e Aer Lingus, mentre Vueling ha registrato un modesto aumento delle perdite operative.

La capacità passeggeri, espressa in available seat kilometres, è diminuita del 10,5% nel trimestre. Il traffico passeggeri in termini di revenue passenger kilometres, è diminuito del 15,2% nel trimestre. Il load factor nel trimestre è diminuito di 4,3 punti, portandosi al 76,4%.

IAG ha ridotto la capacità passeggeri in aprile e maggio del 94% rispetto allo scorso anno, operando solo voli per viaggi essenziali e rimpatrio. Tra il 22 marzo e il 26 aprile IAG Cargo ha effettuato circa 350 cargo only return flights, principalmente su rotte a lungo raggio con aeromobili widebody passeggeri. La capacità passeggeri a partire da giugno dipenderà dai tempi di allentamento dei blocchi e delle restrizioni di viaggio da parte dei governi di tutto il mondo.

Alla luce dell’impatto di COVID-19 sulle operazioni correnti e delle aspettative che prevedono un recupero della domanda passeggeri ai livelli del 2019 che richiederà diversi anni, British Airways sta formalmente informando i suoi sindacati su un programma di ristrutturazione e ridondanza. Le proposte rimangono soggette a consultazione, ma è probabile che interesseranno molti dipendenti di British Airways e potrebbero comportare la ridondanza di un massimo di 12.000 di essi.

Come annunciato in precedenza, British Airways si è avvalsa del COVID-19 Job Retention Scheme del Regno Unito che ha interessato 22.626 dipendenti ad aprile.

Come annunciato il 28 febbraio 2020, data l’incertezza sull’impatto e sulla durata di COVID-19, IAG non fornisce attualmente una guidance agli utili per il 2020. Tuttavia, il Gruppo prevede che le perdite operative nel secondo trimestre saranno significativamente peggiori rispetto al primo trimestre, dato il sostanziale declino della capacità passeggeri e del traffico e nonostante un certo sollievo sui costi dei dipendenti dalla retribuzione governativa e dai regimi di sostegno salariale.

Alla fine di marzo, la liquidità totale e gli strumenti finanziari generici e impegnati non utilizzati sono pari a €9,5 miliardi, inclusi €6,95 miliardi di liquidità, equivalenti di cassa e depositi fruttiferi.

Il recupero del livello della domanda di passeggeri nel 2019 dovrebbe durare diversi anni, rendendo necessarie misure di ristrutturazione a livello di gruppo.

Alex Cruz, Presidente e CEO di British Airways, ha scritto una lettera ai dipendenti della compagnia: “Ieri, British Airways ha fatto volare una manciata di aerei da Heathrow. In un giorno normale ne volerebbero più di 300. IATA ha affermato che l’industria non ha mai visto una flessione così profonda prima d’ora e che i ricavi dei passeggeri dell’intero anno industriale potrebbero precipitare del 55% rispetto al 2019, mentre il traffico scende del 48%. Molte compagnie aeree hanno messo a terra tutti i loro aerei. Purtroppo, vedremo alcune compagnie aeree fallire con conseguenti perdite di posti di lavoro.

Il nostro programma di volo molto limitato significa che i ricavi non stanno entrando nella nostra attività. Stiamo intraprendendo tutte le azioni possibili per risparmiare denaro, che ci aiuterà a superare la tempesta a breve termine. Stiamo lavorando a stretto contatto con partner e fornitori per discutere i termini di rimborso; stiamo rinegoziando i contratti ove possibile; stiamo prendendo in considerazione tutte le opzioni per la nostra flotta di aeromobili attuale e futura. Tutte queste azioni da sole non bastano.

Nelle ultime settimane, le prospettive per l’industria aeronautica sono peggiorate ulteriormente e ora dobbiamo agire. Siamo una compagnia forte e ben gestita che ha affrontato e superato molte crisi nella nostra storia centenaria. Anche noi dobbiamo superare questa crisi.

Non vi è alcun salvataggio del governo in attesa per BA e non possiamo aspettarci che il contribuente compensi gli stipendi indefinitamente. Tutti i soldi che prendiamo in prestito ora saranno solo a breve termine e non affronteranno le sfide a lungo termine che dovremo sostenere.

Non sappiamo quando i paesi riapriranno i loro confini, quindi dobbiamo reinventare e rimodellare la nostra compagnia aerea e creare un nuovo futuro per il nostro personale, i nostri clienti e le destinazioni che serviamo. Abbiamo informato il governo e i sindacati delle nostre proposte di consultazione su una serie di modifiche, comprese eventuali riduzioni del personale. Inizieremo un periodo di consultazione, durante il quale lavoreremo con i sindacati per proteggere quanti più posti di lavoro possibile.

La portata di questa sfida richiede cambiamenti sostanziali, quindi siamo in una posizione competitiva e resiliente, non solo per affrontare l’immediata pandemia di Covid-19, ma anche per resistere a eventuali riduzioni a lungo termine della domanda dei clienti, shock economici o altri eventi che potrebbero influenzarci. Per quanto difficile sia, più ritardiamo le decisioni difficili, meno opzioni ci saranno aperte.

Voglio rendere omaggio alle migliaia di colleghi di British Airways che svolgono un ruolo vitale nella risposta globale alla crisi di Covid-19. Questo è stato un messaggio difficile da scrivere e che non avrei mai pensato di dover inviare. So quanto sia unita la famiglia BA e quanto sarai preoccupato, non solo per te stesso ma anche per i tuoi colleghi. Dobbiamo agire con decisione ora per garantire che British Airways abbia un futuro forte e continui a collegare la Gran Bretagna con il mondo e il mondo con la Gran Bretagna”.

(Ufficio Stampa International Airlines Group – British Airways)