Lufthansa Group: schedule minimo esteso fino al 31 maggio

A causa delle continue restrizioni ai viaggi nazionali e internazionali, il repatriation flight schedule di Lufthansa sarà prorogato fino al 31 maggio. Alcune connessioni saranno incluse in questo orario. Lufthansa garantisce quindi un livello minimo importante di collegamenti e contribuisce alla fornitura di servizi di base.

A partire dal 18 maggio, Lufthansa opererà voli da Francoforte ad Atene (Grecia), Porto (Portogallo) e Göteborg (Svezia) nel suo programma di voli ridotto. I voli interni della compagnia aerea da Monaco saranno raddoppiati.

Lufthansa offre quindi un totale di 15 collegamenti settimanali a lungo raggio: tre volte a settimana ciascuno da Francoforte a Newark e Chicago (Stati Uniti), San Paolo (Brasile), Bangkok (Thailandia) e Tokyo (Giappone). Inoltre, Lufthansa offre 330 voli settimanali dai suoi hub di Francoforte e Monaco verso le città più importanti della Germania e dell’Europa, anziché i precedenti 280.

Inizialmente, il programma di voli già notevolmente ridotto era valido fino al 17 maggio. A partire da oggi, le cancellazioni aggiuntive verranno implementate in successione e i passeggeri saranno informati delle modifiche.

Eurowings continuerà a fornire servizi di base negli aeroporti di Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Colonia, offrendo voli nazionali in Germania e collegamenti con destinazioni europee selezionate.

Anche SWISS continuerà a offrire tre voli settimanali a lungo raggio settimanali verso Newark (USA) da Zurigo e Ginevra, oltre a un orario sostanzialmente ridotto per i servizi a corto e medio raggio verso determinate città europee.

“In considerazione delle continue restrizioni ai viaggi, SWISS inizialmente prorogherà il suo orario minimo fino al 31 maggio. SWISS continuerà a servire le città europee di Londra (LHR), Amsterdam, Berlino, Lisbona, Stoccolma, Porto e Atene da Zurigo, e effettuerà tre voli settimanali a lungo raggio per New York/Newark (USA). SWISS continuerà a servire Londra (LHR), Atene, Lisbona e Porto da Ginevra. SWISS offrirà quindi 28 voli settimanali, che rappresentano circa il 3% del programma di volo inizialmente previsto. SWISS continua a fare tutto ciò che è in suo potere per adempiere al proprio mandato e mantenere un livello minimo di connettività al trasporto aereo tra la Svizzera e il mondo, nonostante il difficile contesto operativo”, afferma la compagnia svizzera.

Austrian Airlines proroga nuovamente la sospensione delle sue regolari operazioni di volo di altre due settimane, dal 18 maggio 2020 al 31 maggio.

“A causa delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo causate dalla pandemia Coronavirus, non è ancora richiesta la possibilità di viaggiare in aereo. Il ministero della sanità austriaco ha annunciato ieri che gli attuali divieti di sbarco rimarranno in vigore per un periodo di tempo più lungo. Per questo motivo, Austrian Airlines ha deciso di prolungare la sospensione delle normali operazioni di volo per altre due settimane, dal 18 maggio al 31 maggio 2020. Austrian Airlines può solo prevedere una lenta ripresa delle normali operazioni di volo a giugno. Tuttavia, Austrian intende monitorare attentamente l’ulteriore sviluppo e riprenderà le operazioni di volo solo quando la domanda riprenderà”, afferma la compagnia austriaca.

“A differenza di alcuni concorrenti, vogliamo evitare voli vuoti a tutti i costi. Decolleremo solo quando un nuovo inizio avrà senso per Austrian Airlines e quando la facilità delle restrizioni di viaggio lo renderà possibile”, commenta Andreas Otto, Chief Commercial Officer, Austrian Airlines.

Anche Brussels Airlines estende ulteriormente la sospensione temporanea dei suoi voli fino al 31 maggio.

“Le restrizioni ai viaggi in corso in tutto il mondo e il persistere di una domanda bassa o nulla che ne risulta, obbliga Brussels Airlines a prolungare la sospensione temporanea delle sue operazioni di altre due settimane. Di conseguenza, le operazioni di volo non riprenderanno prima del 1° giugno. Il vettore belga mantiene capacità in standby per eventuali voli di rimpatrio aggiuntivi e il trasporto di merci umanitarie. Per riavviare le sue operazioni, Brussels Airlines lavora su un’offerta di volo ridotta ma stabile che verrà gradualmente aumentata a seguito dell’evoluzione della domanda. La disoccupazione tecnica temporanea per tutti i 4.200 dipendenti di Brussels Airlines sarà estesa in linea con la sospensione temporanea delle operazioni di volo”, afferma Brussels Airlines.

“Sulla base dei dati attualmente disponibili, l’industria aeronautica prevede solo un graduale recupero della domanda di viaggi aerei. Per tale motivo, pianifichiamo anche un ampliamento graduale della nostra rete e dell’offerta di volo. Il mondo dei viaggi dopo la crisi del Coronavirus apparirà diverso da prima. Ci stiamo preparando per assicurarci di essere pronti per questa nuova realtà. Quando il mondo sarà di nuovo pronto a volare, lo saremo anche noi”, afferma Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines)