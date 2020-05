IATA e ACI chiedono assistenza finanziaria urgente per proteggere le operazioni e i posti di lavoro

Airports Council International (ACI) World e International Air Transport Association (IATA) si sono oggi riuniti per chiedere ai governi di concedere rapidamente aiuti finanziari per assistere gli operatori aeroportuali e le compagnie aeree durante la crisi senza precedenti di COVID-19 e sostenere la connettività essenziale.

L’industria è unita ai governi di tutto il mondo nel tentativo di fermare la diffusione del virus e, di fronte alle enormi restrizioni imposte dai governi, sta facendo tutto il possibile per mantenere le air cargo operations vitali per sostenere le supply chain globali, comprese le spedizioni mediche fondamentali per combattere COVID-19.

L’impatto economico di queste misure su tutti i soggetti coinvolti nel settore del trasporto aereo globale è stato grave. Con la domanda passeggeri che scende a livelli senza precedenti, le entrate stanno andando oltre la capacità di mitigare anche le misure più estreme di riduzione dei costi. Aeroporti e compagnie aeree continuano ad affrontare una crisi di liquidità finanziaria.

Lo stato attuale dell’industria globale del trasporto aereo presenta il rischio di perdere milioni di posti di lavoro. L’industria aeronautica sostiene 65,5 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, compresi 10,5 milioni di persone impiegate negli aeroporti e nelle compagnie aeree e sostiene 2,7 trilioni di dollari nell’attività economica mondiale. Mentre la pandemia COVID-19 continua a svolgersi, gli aeroporti e le compagnie aeree di tutto il mondo sono impegnati in una battaglia per sostenere operazioni essenziali e preservare posti di lavoro.

ACI e IATA chiedono urgentemente un sostegno equilibrato al settore tramite:

– Sgravi fiscali, incluso l’alleviamento delle imposte sui salari, delle imposte sulle società, sui canoni di concessione o su altre entrate statali del settore.

– Prestiti, garanzie di prestito o sostegno diretto per mantenere la liquidità finanziaria nell’ecosistema dell’aviazione.

“Alcuni governi hanno riconosciuto l’urgenza dell’azione, ma il tempo sta per scadere perché altri governi forniscano il necessario aiuto finanziario per mantenere l’intero settore sostenibile e pronto a sostenere una ripresa equilibrata, compresi ground handlers e altri fornitori di servizi negli aeroporti”, affermano IATA e ACI.

“L’impatto finanziario dell’attuale crisi è diverso da qualsiasi cosa che abbiamo mai visto e richiede un’azione urgente da parte dei governi per aiutare l’industria aeronautica a proteggere i posti di lavoro, garantire operazioni essenziali e pianificare la ripresa”, ha dichiarato Angela Gittens, ACI World Director General. “Sono necessari sgravi fiscali urgenti e assistenza finanziaria diretta a beneficio dell’intero ecosistema aeronautico per aiutare a preservare milioni di posti di lavoro, proteggere le operazioni essenziali e favorire una ripresa equilibrata. Preservare la continuità delle operazioni per aeroporti e compagnie aeree e proteggere i posti di lavoro nel settore dell’aviazione porterà a una ripresa economica più rapida domani”.

Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO, ha affermato: “I governi dipenderanno dall’aviazione per essere pronti a condurre una ripresa economica quando questa pandemia sarà alle nostre spalle. I governi devono agire ora con financial lifelines che solo loro possono fornire alle compagnie aeree e agli aeroporti in questi tempi straordinari. Le compagnie aeree e gli aeroporti sono in questo insieme. Più i nostri partner aeroportuali sono stabili dal punto di vista finanziario, più possono aiutare l’industria a favorire una ripresa dei viaggi aerei che farà ripartire l’economia globale”.

(Ufficio Stampa IATA)