ICAO stabilisce una COVID-19 Aviation Recovery Task Force

In risposta ai gravi impatti avvertiti nel settore dell’aviazione civile internazionale a seguito di COVID-19 e alla necessità di un ampio coordinamento tra governo e industria per contribuire a ricollegare il mondo, i rappresentanti dei 36 paesi nel Governing Council dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) hanno istituito una nuova Task Force COVID-19 per il recupero.

L’obiettivo della nuova Task Force sarà quello di identificare e raccomandare priorità e politiche strategiche per gli Stati e gli operatori del settore.

Sfrutterà tutti i dati disponibili dei governi e del settore verso soluzioni alle sfide immediate, stabilendo le priorità da affrontare per riavviare il network in un mondo post-COVID e renderlo più resiliente e reattivo nel processo.

“Come sappiamo, la connettività aerea è fondamentale per lo sviluppo economico e sostenibile in ogni regione del mondo. Di conseguenza, un efficace recupero del trasporto aereo internazionale è essenziale per sostenere la ripresa economica mondiale della pandemia post COVID-19 ”, ha osservato Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, oggi alla prima riunione della Task Force.

“Non stiamo parlando di una ripresa dopo una crisi del trasporto aereo internazionale. In passato il trasporto aereo internazionale ha dovuto affrontare diverse crisi dalle quali è stato in grado di riconquistare la propria posizione grazie a iniziative tempestive dell’ICAO. I progressi compiuti nel corso dei decenni potrebbero essere completamente cancellati se il trasporto aereo internazionale non riprenderà presto ed efficacemente”.

“In questi tempi incerti e circostanze eccezionali, l’ICAO viene chiamata a salvare il trasporto aereo internazionale e facilitare la ripresa delle operazioni”, ha sottolineato il presidente Sciacchitano nelle sue osservazioni alla Task Force.

La nuova Council Task Force è composta da Council Members e rappresentanti di alto livello dell’industria aeronautica, compresi i Directors General di tutte le principali associazioni del settore del trasporto aereo. Sono anche rappresentate entità dell’ONU come World Health Organization (WHO) e World Tourism Organization (UNWTO), nonché i capi di diverse amministrazioni aeronautiche nazionali e regionali.

In qualità di Chairperson of the Council’s Air Transport Committee, Philippe Bertoux, rappresentante per la Francia nell’ ICAO Council, è stato nominato dal presidente Sciacchitano come presidente della Task Force. Boubacar Djibo, Director of the ICAO Air Transport Bureau, fungerà da segretario.

Il Council prevede il primo risultato da parte della Task Force entro la fine di maggio 2020.

(Ufficio Stampa ICAO)