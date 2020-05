Ryanair prevede una lenta ripresa del traffico e prospetta fino a 3.000 esuberi

Ryanair Holdings Plc ha aggiornato il mercato sulle previsioni di traffico per il primo trimestre, sui piani per un probabile ritorno ai servizi nel secondo trimestre e sul previsto calo significativo del traffico dell’anno in corso.

A causa delle restrizioni di volo in tutto il continente, Ryanair prevede di operare meno dell’1% del suo scheduled flying program in aprile, maggio e giugno 2020. Il Q1 traffic pari a meno di 150.000 passeggeri sarà inferiore del 99,5% al budget Q1 di 42,4 milioni di passeggeri. Mentre nel secondo trimestre (luglio-settembre) si prevede un certo ritorno ai servizi di volo, Ryanair prevede di non superare il 50% del suo obiettivo di traffico originale di 44,6 milioni nel secondo trimestre. Per l’intero anno che si concluderà nel marzo 2021, Ryanair ora prevede di trasportare meno di 100 milioni di passeggeri, oltre il 35% al di sotto del suo obiettivo originale di 154 milioni di passeggeri.

Ryanair nel suo comunicato contesta gli aiuti di stato. “Le condizioni di parità saranno distorte dalla concorrenza delle legacy airlines che ricevono aiuti di Stato per oltre 30 miliardi di euro, in violazione della concorrenza e delle norme sugli aiuti di Stato. Questo aiuto sarà contestato da Ryanair nelle European Courts”, afferma Ryanair.

Ryanair sta rivedendo anche i suoi piani di crescita e gli ordini degli aerei, negoziando attivamente con i Boeing and Laudamotion A320 lessors per ridurre il numero di consegne di aeromobili pianificate nei prossimi 24 mesi, per riflettere più accuratamente un mercato dei viaggi aerei in UE più lento e distorto dopo il Covid-19.

La compagnia comunica: “Come risultato diretto della crisi Covid-19 senza precedenti, della messa a terra di tutti i voli da metà marzo fino almeno a luglio e del panorama distorto degli aiuti di Stato in Europa, Ryanair si aspetta ora che per il recupero della domanda e dei prezzi ai livelli del 2019 ci vorranno almeno 2 anni, fino all’estate 2022 al più presto. Ryanair Airlines notificherà a breve ai propri sindacati il suo programma di ristrutturazione e taglio di posti di lavoro, che inizierà a partire da luglio 2020. Questi piani saranno soggetti a consultazione ma interesseranno tutte le Ryanair Airlines e potrebbero comportare la perdita di un massimo di 3.000 pilot and cabin crew jobs, congedi non retribuiti, riduzioni salariali fino al 20% e la chiusura di un certo numero di basi in Europa fino al recupero del traffico. I Job cuts and pay cuts saranno estesi anche ai team Head Office e Back Office. Il CEO del Gruppo Michael O’Leary, la cui retribuzione è stata ridotta del 50% per aprile e maggio, ha ora deciso di estendere tale riduzione del 50% per il resto dell’esercizio finanziario a marzo 2021”.

Data la durata incerta della crisi di Covid-19 e un ritorno più lento ai servizi di volo normali, Ryanair non fornisce alcuna guidance per il FY21 (che si chiuderà a marzo 2021). Il Gruppo prevede di segnalare una perdita netta di oltre €100 milioni nel primo trimestre, con ulteriori perdite nel secondo trimestre (picco estivo) a causa del sostanziale declino del traffico derivante dalle interruzioni.

(Ufficio Stampa Ryanair)