Il secondo Boeing 777X completa il primo volo

Boeing ha condotto il primo volo del secondo 777X. Il Capt. Ted Grady, 777X project pilot e il Capt. Van Chaney, 777/777X chief pilot, hanno volato per 2 ore e 58 minuti sullo stato di Washington prima di atterrare al Boeing Field di Seattle alle 14:02 ora del Pacifico.

Designato WH002, questo aereo è il secondo di quattro nella flight test fleet dedicata e testerà handling characteristics e altri aspetti delle airplane performance. Una serie di equipaggiamenti, sensori e dispositivi di monitoraggio in tutta la cabina consente al team di bordo di documentare e valutare la risposta dell’aereo alle condizioni di test in tempo reale.

Il 777X test plan prevede una serie completa di test a terra e in volo per dimostrare la sicurezza e l’affidabilità del progetto. Ad oggi, gli equipaggi hanno pilotato il primo aereo per circa 100 ore in una varietà di flap settings, speeds, altitudes and system settings, come parte della valutazione iniziale dell’inviluppo di volo. Con l’aeronavigabilità iniziale ora dimostrata, il team può aggiungere in sicurezza personale per monitorare i test a bordo, invece di affidarsi esclusivamente a una stazione di telemetria a terra, sbloccando i test a grandi distanze.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)