GE Aviation pianifica una riduzione del personale

David Joyce, GE Vice Chair and President and CEO, ha inviato oggi ai dipendenti GE Aviation un messaggio in cui afferma: “Vorrei iniziare dicendo grazie per il modo in cui tutti voi avete risposto durante la crisi COVID-19,. Questo ci ha permesso di servire i nostri large customers nel momento del bisogno, compresi gli operatori militari e cargo che spediscono forniture critiche in tutto il mondo.



Mentre questa pandemia continua ad avanzare, anche la nostra comprensione del suo impatto sul nostro settore e sulla nostra attività si è evoluta. La profonda contrazione della commercial aviation non ha precedenti e colpisce tutti i clienti in tutto il mondo. Si prevede che il traffico globale diminuirà di circa l’80% nel secondo trimestre rispetto all’inizio dell’effetto della pandemia in Cina all’inizio di febbraio. I produttori di aeromobili hanno annunciato programmi di produzione ridotti che si estenderanno fino al 2021 e oltre, per reagire al previsto recupero prolungato.

Per proteggere la nostra attività, negli ultimi due mesi abbiamo risposto con difficili azioni di riduzione dei costi. Sfortunatamente, è necessario fare di più mentre scaliamo il business alle realtà del nostro commercial market.

Stiamo sviluppando il nostro piano di riduzioni permanenti per la nostra base di dipendenti globale, che prevediamo porterà le nostre riduzioni totali quest’anno fino al 25% (comprese le azioni sia volontarie che involontarie già annunciate). Nell’earnings call la scorsa settimana, è stato comunicato che Aviation sta sviluppando $1 miliardo in cost actions e $2 miliardi in cash actions nel 2020, che includono queste riduzioni previste.

Questi piani, che prevediamo pronti nei prossimi mesi, fanno parte di una strategia globale che stiamo sviluppando per ridimensionare il business in linea con le previsioni del nostro commercial market. Sebbene estremamente difficile, sono fiducioso che questa sia la risposta richiesta alla continua contrazione del settore e alla sua protratta ripresa. Sono altrettanto fiducioso che l’industria si riprenderà nel tempo e che saremo posizionati per vincere”.

Una volta che i piani saranno pronti, saranno consultati i dipendenti e/o i loro rappresentanti in base alle leggi applicabili prima che tali piani siano finalizzati o attuati.

(Ufficio Stampa GE Aviation)