United Airlines comunica i risultati del primo trimestre 2020

United Airlines (UAL) ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2020, con una perdita netta di $1,7 miliardi e una adjusted net loss di $639 milioni. La compagnia ha inoltre delineato gli sforzi per gestire la crisi globale più dirompente nella storia dell’aviazione. La liquidità totale della compagnia mercoledì 29 aprile 2020 era circa $9,6 miliardi, di cui $2 miliardi nell’ambito della sua linea di credito revolving non utilizzata. La compagnia si aspetta attualmente che il daily cash burn sia in media tra $40 e $45 milioni nel secondo trimestre 2020.

“Durante tutta la crisi COVID-19 abbiamo mantenuto la nostra attenzione prima sulla sicurezza dei nostri clienti e dei nostri dipendenti e in secondo luogo sull’azione rapida per far funzionare United. Siamo stati in prima linea nell’avvertire riguardo il profondo impatto che ci aspettavamo da questa crisi e la sua durata. Abbiamo anche guidato l’industria a prendere misure decisive per mitigare gli impatti operativi e finanziari di COVID-19, facendo profonde riduzioni di programma, riducendo drasticamente la spesa e aumentando in modo aggressivo la liquidità”, ha detto il Chief Executive Officer, Oscar Munoz. “Mentre siamo ancora nel mezzo di questa crisi, non esiteremo a prendere decisioni difficili che crediamo garantiranno il successo a lungo termine della nostra compagnia. Quando la domanda tornerà, crediamo che saremo in grado di riprenderci rapidamente per i nostri tempestivi e aggressivi sforzi per combattere la peggiore crisi finanziaria nella storia dell’aviazione”.

La compagnia ha intrapreso un’azione tempestiva e aggressiva intesa a mitigare l’impatto di COVID-19 e indurre rapidamente la ripresa quando la domanda ritornerà.

Tra le altre iniziative, è stata la prima compagnia aerea statunitense a ridurre in modo aggressivo la capacità e a raccogliere attivamente liquidità aggiuntiva per gestire la crisi.

Ha inoltre stipulato un accordo con una consociata di BOC Aviation Limited per il lease financing di sei aeromobili Boeing 787-9 e 16 Boeing 737 MAX 9 che sono attualmente soggetti a purchase agreements tra United e The Boeing Company e la cui consegna è prevista per il 2020, tra cui due aeromobili Boeing 787-9 consegnati ad aprile.

Il CEO e il Presidente hanno rinunciato al 100% dei rispettivi stipendi base, tutti gli altri funzionari della compagnia avranno riduzioni di stipendio, con ogni stipendio base ufficiale ridotto del 50%.

Inoltre, la compagnia prevede di prendere in consegna solo gli aeromobili che dispongono di finanziamenti.

United ha siglato un accordo per ricevere circa $5,0 miliardi dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti attraverso il Payroll Support Program sotto il CARES Act, sotto forma di una sovvenzione di $3,5 miliardi e un prestito decennale di $1,5 miliardi che verrà utilizzato per proteggere gli stipendi e i benefit dei dipendenti fino al 30 settembre 2020.

(Ufficio Stampa United Airlines)