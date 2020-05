Boeing: Roll Out del primo Loyal Wingman Unmanned Aircraft

Un team industriale australiano guidato da Boeing ha presentato il primo unmanned Loyal Wingman aircraft alla Royal Australian Air Force, una pietra miliare storica per la società e il Commonwealth.

L’aereo, che utilizza l’intelligenza artificiale per estendere le capacità di manned and unmanned platforms, è il primo ad essere progettato, ingegnerizzato e prodotto in Australia in oltre 50 anni. È il più grande investimento di Boeing in un unmanned aircraft fuori dagli Stati Uniti.

Essendo il primo di tre prototipi dell’Australia’s Loyal Wingman Advanced Development Program, il velivolo funge anche da base per il Boeing Airpower Teaming System (ATS), in fase di sviluppo per il global defense market.

“Questo è un momento veramente storico per il nostro Paese e per l’innovazione della difesa australiana”, ha affermato l’Hon. Scott Morrison MP, Prime Minister of Australia. “Il Loyal Wingman sarà fondamentale per esplorare le capacità fondamentali di cui la nostra Air Force ha bisogno per proteggere la nostra nazione e i suoi alleati in futuro”.

L’Air Marshal Mel Hupfeld, Chief of the Royal Australian Air Force, ha affermato che il rollout del primo aereo è una pietra miliare significativa nel Boeing Loyal Wingman project: “Questo progetto è un eccellente esempio di innovazione attraverso la collaborazione e rappresenta ciò che può essere realizzato collaborando con la defence industry. Ciò dimostra l’importanza della relazione tra Air Force e Boeing Australia e l’industria della difesa in senso lato. Non vedo l’ora di esplorare le capacità che questo aereo potrebbe offrire alla nostra flotta esistente in futuro”.

Più di 35 membri dell’industria australiana stanno supportando il lavoro di prototipazione in quattro stati australiani. Con una domanda globale per velivoli senza pilota con elevate capacità ma estremamente convenienti, Boeing ha applicato l’innovazione a livello aziendale per raggiungere tali obiettivi. L’aeromobile è stato progettato utilizzando un gemello digitale per modellare le strutture, i sistemi, le capacità e i full life-cycle requirements. E’ realizzato con il più grande resin-infused single composite piece mai realizzato da Boeing e assemblato utilizzando processi di produzione avanzati.

“Siamo orgogliosi di fare questo significativo passo in avanti con la Royal Australian Air Force e mostrare il potenziale di uno smart unmanned teaming per fungere da moltiplicatore di forze”, ha affermato Kristin Robertson, vice president and general manager of Autonomous Systems for Boeing Defense, Space & Security. “Non vediamo l’ora di portare l’aereo nei flight testing e provare l’unmanned teaming concept. Vediamo alleati globali con le stesse esigenze di missione, motivo per cui questo programma è così importante per far progredire lo sviluppo del Boeing Airpower Teaming System”.

Il Loyal Wingman prototype ora passa ai ground testing, seguiti da taxi and first flight entro la fine dell’anno.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)