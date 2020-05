Qantas: aumento della resilienza per il recupero a lungo termine

Qantas Group ha continuato a rafforzare la propria capacità di affrontare gli impatti a breve e lungo termine della crisi Coronavirus. Ha anche esteso le cancellazioni dei voli da fine maggio a fine luglio, ma una certa capacità può essere aggiunta se le restrizioni interne si allenteranno nelle prossime settimane. Date le conseguenze di questa crisi per l’aviazione, il Gruppo sta rilasciando oggi un aggiornamento più dettagliato della sua posizione di liquidità.

Qantas Group ha annunciato di aver ottenuto ulteriori $550 milioni in finanziamenti contro tre dei suoi aeromobili Boeing 787-9 di proprietà. Ciò segue 1,05 miliardi di dollari raccolti a marzo contro sette 787-9.

L’indebitamento finanziario netto è ora al centro del target range a $5,8 miliardi. Il Gruppo non ha alcun patto finanziario su alcuno strumento di debito esistente o nuovo e non ha scadenze significative fino a giugno 2021.

Il Gruppo dispone di liquidità sufficiente per rispondere a una serie di scenari di recupero, incluso uno in cui le attuali condizioni commerciali persistono fino almeno a dicembre 2021. Attualmente il Gruppo dispone di $2,7 miliardi in aircraft assets non vincolati e, se necessario, può raccogliere fondi contro di essi.

All’inizio della crisi, il Gruppo ha agito rapidamente per ridurre il consumo di liquidità con fermi dei dipendenti, una pausa praticamente su tutto il capitale e le spese operative, accordi rivisti con i principali fornitori. Di conseguenza, in base alle condizioni attuali, il Gruppo prevede di raggiungere un net cash burn rate di $40 milioni a settimana entro la fine di giugno 2020.

Dall’ultimo aggiornamento del saldo di cassa a marzo, il Gruppo ha registrato deflussi tra cui un rimborso di obbligazioni di $250 milioni, livelli elevati di pagamenti annuali delle ferie prima dell’avvio del programma JobKeeper e pagamento delle bollette. Alla chiusura delle attività del 4 maggio 2020, la liquidità totale a breve termine ammonta a $3,5 miliardi, inclusa una struttura non utilizzata per $1 miliardo.

Qantas Group sta attualmente operando circa il 5% del suo pre-crisis domestic passenger network e circa l’1% del suo international network su Available Seat Kilometre basis. Su flying hours basis il Gruppo opera il 13% del suo domestic network e il 6% dell’international network. In tali circostanze, Qantas e Jetstar estenderanno le domestic and Trans-Tasman flight cancellations oltre la fine di maggio fino alla fine di giugno 2020. Le international flight cancellations saranno estese fino alla fine di luglio 2020.

L’allentamento iniziale delle restrizioni governative suggerisce che alcuni viaggi interni potrebbero iniziare prima della fine di luglio, sebbene i livelli della domanda iniziale siano difficili da prevedere. Il Gruppo continuerà a monitorare la situazione e potrà aumentare la capacità con un tempo minimo di circa una settimana.

A seguito dell’impatto della crisi, l’attuale riduzione dei dipendenti sarà ora prorogata almeno fino alla fine di giugno. “L’impatto di questa riduzione è spiacevole, ma è stato notevolmente attenuato dal programma JobKeeper del governo australiano, che il Gruppo ha iniziato diverse settimane prima della data di inizio ufficiale. Il Gruppo offre inoltre un accesso anticipato ai congedi di servizio annuali e di lunga durata, oltre a significativi saldi delle ferie tra i lavoratori di vecchia data. Rimangono disponibili numerosi altri meccanismi di welfare”, afferma la compagnia.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Il nostro saldo di cassa dimostra che siamo in una posizione molto forte. Non sappiamo per quanto tempo dureranno le restrizioni di viaggio nazionali e internazionali o quale sarà la domanda man mano che vengono gradualmente allentate. La nostra capacità di resistere a questa crisi e alle sue conseguenze è possibile solo perché stiamo attingendo a un bilancio che ha impiegato anni per essere costruito. L’Australia ha fatto un ottimo lavoro di appiattimento della curva e siamo ottimisti sul fatto che i viaggi nazionali inizieranno a tornare prima del previsto, ma chiaramente non torneremo presto ai livelli pre-coronavirus. Con la possibile eccezione della Nuova Zelanda, la domanda di viaggi internazionali potrebbe richiedere anni per tornare a quello che era. Prevediamo che la ripresa della domanda sarà graduale e ci vorrà del tempo prima che la domanda totale raggiunga i livelli pre-crisi. Ciò significa che, per avere successo, dobbiamo pensare a come dovrebbe apparire Qantas Group dall’altra parte della crisi. La flotta, la rete e le spese in conto capitale dovranno essere tutte riviste ma il nostro impegno a servire le comunità in tutta l’Australia non cambierà. Il sostegno del governo all’industria aeronautica e il sostegno all’economia più ampia attraverso JobKeeper sono stati molto apprezzati”.

“Voglio riconoscere il nostro personale per il suo continuo supporto e comprensione di fronte a questa crisi. In particolare, coloro che hanno contribuito a riportare gli australiani a casa dall’estero e hanno mantenuto un network regionale e domestico essenziale, portando avanti ciò che il vettore nazionale ha fatto per 100 anni”, conclude Joyce.

(Ufficio Stampa Qantas Group)