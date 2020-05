Lufthansa: discussioni con il governo federale sul supporto di liquidità per la compagnia

Il 67° Annual general Meeting di Deutsche Lufthansa AG è iniziato puntualmente alle 10.00 di oggi. Per la prima volta si è svolto in modo virtuale, tenendo così conto della protezione della salute degli azionisti e delle attuali norme applicabili in materia di distanziamento. Numerosi azionisti hanno colto l’occasione per presentare le loro domande in anticipo. Un totale di 246 domande sono state presentate entro la scadenza del 2 maggio alle 24:00.

Circa 10.000 azionisti hanno seguito l’odierno AGM di Deutsche Lufthansa AG online, circa dieci volte più rispetto allo scorso anno all’AGM di Bonn. È stato rappresentato un totale del 33,19% del capitale sociale. Gli azionisti hanno approvato la proposta del Board of Management e del Supervisory Board di utilizzare gli utili netti trattenuti per l’esercizio 2019 di 298 milioni di euro per trasferirli ad altre revenue reserves e non distribuirli come dividendi.

Allo stesso tempo, gli azionisti hanno eletto Astrid Stange, Erich Clementi, Thomas Enders e Harald Krüger nel Supervisory Board. I Supervisory Board members Martina Merz, Herbert Hainer, Michael Nilles e Matthias Wissmann si erano dimessi dai loro mandati nel Supervisory Board con effetto dalla fine dell’Annual General Meeting odierno. Anche Stephan Sturm è stato rieletto nel Supervisory Board.

All’AGM sono stati votati in totale nove punti dell’ordine del giorno. Gli azionisti della società hanno approvato tutti gli articoli a larga maggioranza.

Il Chairman and CEO di Lufthansa Group, Carsten Spohr, ha dichiarato: “Al fine di proteggere i nostri passeggeri e il nostro personale, abbiamo preso provvedimenti fin dall’inizio della crisi Coronavirus. Abbiamo ridotto i nostri programmi di volo in modo molto più rapido e deciso rispetto ai nostri concorrenti, anche nel tentativo di ridurre i nostri costi. Molti considerarono inizialmente queste misure rigorose esagerate. Nessuno, incluso noi, aveva idea di quanto rapidamente e drammaticamente la situazione si sarebbe intensificata. Da allora il mondo è diventato una grande area di crisi. Non ci sono praticamente più viaggi internazionali. Attualmente circa 700 velivoli della nostra flotta di circa 760 velivoli sono a terra e abbiamo dovuto cancellare 3.000 voli al giorno. Air Dolomiti, Austrian Airlines e Brussels Airlines hanno sospeso tutte le normali operazioni di volo a marzo (per il momento). Lufthansa CityLine è l’unica compagnia aerea passeggeri che opera ancora nel nostro hub di Monaco. Per ora, stiamo attualmente effettuando un programma di volo speciale minimo fino alla fine di maggio e dovremo “volare ad occhio fino a nuovo avviso”. L’attuale programma è essenzialmente dettato dal ritorno degli europei dall’estero. Le attuali cifre relative ai passeggeri in Lufthansa sono attualmente al massimo dell’1% rispetto al livello dell’anno precedente o, in altre parole, abbiamo un calo del 99% delle cifre relative ai passeggeri. Attualmente esiste solo una forte domanda per l’airfreight”.

“La liquidità del Gruppo è attualmente ancora superiore a 4 miliardi di euro, il che ci mette in una posizione relativamente buona. Lo dobbiamo soprattutto alle nostre efficaci misure di finanziamento, alla riduzione dei costi e alla rigorosa gestione della liquidità. Abbiamo dovuto prendere decisioni aspre al fine di ridurre la perdita del nostro denaro. Sfortunatamente non saremo in grado di proporre un dividendo all’Assemblea Generale Annuale per l’anno di successo 2019. Supervisory Board, Executive Board and Senior Management hanno volontariamente accettato di rinunciare a parte della retribuzione di base. Al momento oltre 80.000 dipendenti di Lufthansa Group hanno orari di lavoro ridotti”.

“Nessuno sa ancora quando saremo in grado di decollare di nuovo. Ci stiamo preparando a trascorrere quest’estate a terra e possiamo sperare in un corretto riavvio in autunno al più presto. Tuttavia, sarà una fase di avvio molto lenta e prevediamo che la domanda globale troverà il suo nuovo saldo solo nel 2023. Sarà nuova perché sarà un bilancio a un livello inferiore. Questo è ciò su cui si basano la pianificazione e le strategie attuali. Stiamo programmando un Lufthansa Group significativamente più piccolo”.

“Tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group saranno ridimensionate. Gli aeromobili più vecchi e meno ecologici saranno eliminati gradualmente dalla flotta prima del previsto. La flotta A340-600 sarà temporaneamente ritirata, 10 Airbus A320 saranno rimossi dalla flotta Eurowings, i programmi di ristrutturazione in corso presso Austrian Airlines e Brussels Airlines saranno intensificati, entrambe le compagnie aeree ridurranno anche le dimensioni della loro flotta in questo contesto. Le operazioni di volo di Germanwings termineranno due anni prima del previsto. Anche Eurowings Europe verrà riallineata. Inoltre, prevediamo di ridurre i costi unitari di tutte le nostre compagnie del doppio rispetto a quanto inizialmente previsto: del 2–4% all’anno invece del precedente 1–2%”.

“Stiamo discutendo intensamente con il governo federale e KFW sul supporto di liquidità per la nostra compagnia. Inoltre, stiamo anche negoziando con i governi di Austria e Belgio per ottenere aiuti per Austrian Airlines e Brussels Airlines. Nel caso di SWISS ed Edelweiss abbiamo già ricevuto assicurazioni dal governo svizzero per un prestito che sarà garantito in gran parte dallo Stato svizzero. Il pacchetto deve ancora essere approvato dal parlamento, ma è previsto per l’inizio di maggio. Al momento non stiamo solo discutendo i livelli degli importi necessari, ma stiamo anche negoziando le condizioni e le scadenze relative a quando questo aiuto può essere reso disponibile. Dobbiamo anche essere competitivi dopo il Coronavirus. Dobbiamo essere in grado di investire. Soprattutto, continueremo ad aver bisogno di soldi per modernizzare le nostre flotte, anche nell’interesse della protezione dell’ambiente. Saremo idonei per il futuro solo se tutte queste condizioni saranno soddisfatte. La nostra redditività futura è uguale alla nostra capacità di investimento e alla nostra competitività. L’aiuto dello Stato non è fine a se stesso e ci riteniamo responsabili nei confronti dei contribuenti che rendono possibile questo aiuto. Non possiamo permetterci di indebitarci pesantemente perché ciò ci paralizzerebbe per anni. Dobbiamo già sviluppare un piano oggi su come rimborsare i prestiti e gli investimenti pubblici il più rapidamente possibile. I nostri politici sono chiamati a garantire che gli aiuti non determinino uno squilibrio nella concorrenza internazionale”.

“Per noi è importante preservare la libertà imprenditoriale di decisione e azione di Lufthansa Group”, ribadisce Carsten Spohr.

(Ufficio Stampa Deutshce Lufthansa AG – Photo Credits: Lufthansa)