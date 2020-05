IATA esprime la sua contrarietà al posto centrale vuoto

L’International Air Transport Association (IATA) sostiene l’uso di rivestimenti per il viso per passeggeri e maschere per gli equipaggi a bordo degli aeromobili come parte critica di un approccio alla biosicurezza da attuare temporaneamente quando le persone torneranno a viaggiare in aereo. IATA non supporta le misure di allontanamento sociale che lascerebbero vuoti i “middle seats”.

“Le prove suggeriscono che il rischio di trasmissione a bordo degli aerei è basso. L’uso della maschera da parte dei passeggeri e dell’equipaggio ridurrà il rischio già basso, evitando al contempo i drammatici aumenti dei costi del trasporto aereo che porterebbero le misure di allontanamento sociale a bordo”, afferma IATA.

“La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è fondamentale. L’industria aeronautica sta lavorando con i governi per ricominciare a volare quando ciò potrà essere fatto in sicurezza. Le prove suggeriscono che il rischio di trasmissione a bordo degli aerei è basso. E adotteremo misure – come indossare rivestimenti per il viso dei passeggeri e maschere per gli equipaggi – per aggiungere ulteriori livelli di protezione. Dobbiamo arrivare a una soluzione che dia ai passeggeri la sicurezza di volare e mantenga i costi di volo accessibili. Uno senza l’altro non avrà alcun beneficio duraturo”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

IATA raccomanda rivestimenti per il viso obbligatori per i passeggeri e maschere per gli equipaggi come una delle varie azioni per ridurre il già basso rischio di contrarre COVID-19 a bordo degli aeromobili. Oltre ai rivestimenti per il viso, altre temporary biosecurity measures includono: controllo della temperatura di passeggeri, lavoratori aeroportuali e viaggiatori; processi di imbarco e sbarco che riducono il contatto con altri passeggeri o membri dell’equipaggio; limitazione dei movimenti all’interno della cabina durante il volo; pulizia della cabina più frequente e più profonda; procedure di ristorazione semplificate che riducono i movimenti dell’equipaggio e l’interazione con i passeggeri. Se provati e disponibili su vasta scala, i test per il COVID-19 o immunity passports potrebbero anche essere inclusi come misure temporanee di biosicurezza.

IATA non raccomanda la limitazione all’uso del “middle seat” per creare il distanziamento sociale a bordo degli aeromobili. “Le prove, sebbene limitate, suggeriscono che il rischio di trasmissione del virus a bordo degli aerei è basso anche senza misure speciali”, dichiara IATA riportando una serie di evidenze ed esperienze che supportano questa affermazione.

“Esistono diverse ragioni plausibili per cui COVID-19, che è diffuso principalmente da goccioline respiratorie, non comporta una maggiore trasmissione a bordo ed è diverso da altre modalità di trasporto pubblico: i passeggeri guardano avanti con interazioni faccia a faccia limitate; i posti offrono una barriera alla trasmissione in avanti nella cabina; il flusso d’aria dal soffitto al pavimento riduce ulteriormente il potenziale di trasmissione in avanti o indietro nella cabina, inoltre, le portate d’aria sono elevate e non favoriscono la diffusione delle goccioline allo stesso modo degli altri ambienti interni; i filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) sugli aeromobili moderni assicurano la qualità dell’aria, ulteriormente assistiti da alti livelli di circolazione dell’aria fresca. Inoltre, anche se mantenuto libero, il “middle seat” non fornirà la separazione raccomandata affinché la distanza sociale sia efficace. La maggior parte delle autorità consiglia 1m-2m mentre la larghezza media del sedile è inferiore a 50 cm”, afferma IATA.

“L’ambiente della cabina rende naturalmente difficile la trasmissione di virus per una serie di motivi. Questo aiuta a spiegare perché abbiamo visto poche prove della trasmissione a bordo. Nell’immediato, il nostro obiettivo è rendere l’ambiente della cabina ancora più sicuro con misure efficaci in modo che i passeggeri e gli equipaggi possano tornare a viaggiare con fiducia. Lo screening, i rivestimenti per il viso e le maschere sono tra le misure che stiamo raccomandando. Lasciare il sedile centrale vuoto, tuttavia, non lo è”, ha detto de Juniac.

Le soluzioni a lungo termine per COVID-19 dipendono dalla scienza medica. “Abbiamo bisogno di un vaccino, un passaporto di immunità o un test COVID-19 efficace che può essere somministrato su vasta scala. Il lavoro su tutti questi è promettente. Ma nessuno sarà realizzato prima che avremo bisogno di riavviare il settore. Ecco perché dobbiamo essere pronti con una serie di misure comprovate, la cui combinazione ridurrà il già basso rischio di trasmissione in volo”, ha detto de Juniac

Le richieste di misure di allontanamento sociale degli aeromobili incideranno sostanzialmente sull’economia dell’aviazione, tagliando il load factor massimo al 62%. Questo è ben al di sotto del load factor di pareggio medio del settore del 77%. Con meno posti da vendere, i costi unitari aumenterebbero rapidamente. Rispetto al 2019, le tariffe aeree dovrebbero salire drasticamente – tra il 33% e il 58% a seconda della regione – solo per raggiungere il pareggio. “Le compagnie aeree stanno combattendo per la loro sopravvivenza. Eliminare il posto centrale aumenterà i costi. Se ciò può essere compensato con tariffe più elevate, l’era dei viaggi a prezzi accessibili si concluderà. D’altra parte, se le compagnie aeree non possono recuperare i costi con tariffe più elevate, le compagnie aeree falliranno. Non è una buona opzione quando il mondo avrà bisogno di una forte connettività per aiutare a dare il via alla ripresa dalla devastazione economica di COVID-19”, ha concluso de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)