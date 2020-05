Volotea conferma per l’estate il collegamento tra Pisa e Olbia

Volotea ha confermato per i prossimi mesi estivi l’avvio della nuova rotta Pisa – Olbia. Il nuovo collegamento, che rafforza ulteriormente le possibilità di viaggiare tra la Penisola e la Sardegna, sarà disponibile 3 volte alla settimana, ogni martedì, venerdì e domenica.

Volotea, inoltre, sta facendo del suo meglio per rispondere a quelle che saranno le future esigenze di viaggio dei suoi passeggeri, offrendo loro una migliore flessibilità e collaborando con gli aeroporti per rendere ancora più sicuri i suoi viaggi. Tutti coloro che acquisteranno, fino al 20 maggio, biglietti per volare entro luglio 2020, potranno effettuare cambi illimitati, scegliendo nuove date secondo le loro esigenze di viaggio. La compagnia, che ha sempre considerato prioritaria la sicurezza dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi, ha istituito anche una speciale task force, coinvolgendo aeroporti, partner e autorità, per ridefinire i suoi protocolli, alla luce dell’evoluzione del recente contesto sanitario. Volotea, inoltre, sta collaborando non solo con gli esperti del settore, ma anche con i più accreditati professionisti specializzati in salute e scienza.

“In questi tempi di incertezza siamo orgogliosi di poter condividere una notizia positiva, confermando per l’estate il nostro nuovo collegamento da Pisa a Olbia. Il diffondersi del Covid-19 sta mettendo duramente alla prova tutto il settore turistico e ci auguriamo che l’avvio del nostro nuovo collegamento, che ovviamente sarà soggetto all’approvazione delle autorità competenti, si possa trasformare in un messaggio positivo che ridia un po’ di ottimismo e speranza a un comparto così importante per l’economia del Paese. Non va dimenticato, infine, l’impegno di Volotea nel garantire ai suoi passeggeri flessibilità e viaggi all’insegna della massima sicurezza”, dichiara Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

“In un momento come questo, poter dare la notizia dell’apertura di un nuovo volo è un segnale importantissimo della volontà di ripartire. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Volotea nel mandare questo messaggio di rilancio. L’aeroporto di Pisa è sempre rimasto aperto in questi giorni di lockdown e a breve contiamo di riaprire anche lo scalo di Firenze. Abbiamo messo in atto un piano specifico che recepisce tutte le indicazioni del Governo Italiano e delle istituzioni internazionali per mantenere gli scali covid safe. I nostri passeggeri potranno partire e arrivare nella più assoluta sicurezza e serenità”, afferma Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti.

Come per le altre compagnie aeree, attualmente, tutte le operazioni di volo di Volotea sono in stand-by. Volotea è presente a Pisa con collegamenti domestici (Olbia) e internazionali (Nantes e Bordeaux). Tutte le rotte da e per lo scalo toscano sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea.

